Chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam vào chiều 6/11. Đúng như dự đoán, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định "trả lại" toàn bộ 8 cầu thủ lứa U23 sang U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, đồng thời gọi trở lại nhiều cựu binh cũng như 2 gương mặt hoàn toàn mới.

Hai tân binh của tuyển Việt Nam là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CA TP.HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM). Khổng Minh Gia Bảo, sinh năm 2000, được đánh giá là trung vệ có khả năng đeo bám và tì đè, thể lực sung mãn cùng khả năng sử dụng linh hoạt cả hai chân. Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường cũng sinh năm 2000, sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt.

Khổng Minh Gia Bảo là tân binh ở tuyển Việt Nam. Ảnh: CA TPHCM

Được kỳ vọng là những nhân tố mang đến làn gió tươi trẻ cho tuyển Việt Nam, tuy nhiên giới chuyên môn đánh giá cơ hội thi đấu của cả hai không nhiều. Lý do bởi ở tuyển Việt Nam có sự cạnh tranh rất cao, ngay cả những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cũng vẫn phải ngồi dự bị.

Ngoài Gia Bảo và Việt Cường, những gương mặt ít được thi đấu ở tuyển Việt Nam như Văn Đô, Gia Hưng... cũng khó có cơ hội được HLV Kim Sang Sik sử dụng.

Việc 8 cầu thủ lứa U23 trở lại U22 Việt Nam là một trong những lý do buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải triệu tập những cầu thủ không được đánh giá cao nói trên. Ngay cả họ ghi điểm ở những buổi tập sắp tới, HLV Kim Sang Sik vẫn hướng tới sự an toàn ở trận gặp Lào.

Tuyển Việt Nam phải thắng Lào. Ảnh: VFF

Thực tế, ở trận lượt đi với Lào, hay hai trận gặp Nepal hồi tháng 10, ông Kim ít trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhằm đảm bảo cho những chiến thắng. Ở trận tới đây, tuyển Việt Nam càng phải chơi hết sức để hướng tới một kết quả tốt nhất, nhằm tích lũy điểm số cho cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik cũng tính tới chuyện Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở hai trận thắng Nepal và tuyển Việt Nam sau bê bối nhập tịch, nên càng phải sử dụng đội hình mạnh nhất, tối ưu nhất đánh bại Lào, sớm giành vé tới VCK Asian Cup 2027.