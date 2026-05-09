Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 9-10/5 trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho hơn 3.000 sinh viên. Trong số này, có 93 sinh viên đạt loại xuất sắc, chiếm khoảng 3%; 474 sinh viên đạt loại giỏi, tương đương 16%; 2.048 sinh viên tốt nghiệp loại khá, chiếm khoảng 68%; còn lại khoảng 13% đạt loại trung bình.

GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết số lượng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi trong đợt này giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông cho hay, nhìn chung qua các năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi của trường vẫn duy trì ở mức ổn định, với khoảng 3-5% loại xuất sắc và 10-15% loại giỏi.

Mức này thấp hơn so với một số trường đại học khác, đặc biệt ở khối ngành kinh tế.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng cho sinh viên trong lễ tốt nghiệp.

Lý giải về điều này, GS Yêm cho rằng mỗi chương trình đào tạo sẽ có đặc thù riêng, từ chuẩn đầu ra, cấu trúc môn học đến mục tiêu đào tạo.

“Đầu vào của các trường có thể tương đương, thậm chí điểm chuẩn của Bách khoa ở nhiều ngành cao hơn, nhưng không đồng nghĩa tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc sẽ cao. Điều này còn phụ thuộc vào yêu cầu chương trình đào tạo, mục tiêu sản phẩm đầu ra, chiến lược phát triển của mỗi trường”, ông nói.

Dẫu vậy, theo GS Yêm, tỷ lệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội ra trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ở mức cao, khoảng 93-95% tùy năm học. Không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp tiếp tục học lên các bậc cao hơn như kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Mỗi năm, khoảng 3-4% sinh viên của trường có cơ hội học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài.

Đặc biệt, những sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc có nhiều cơ hội trở thành giảng viên tương lai của Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua đề án đào tạo giảng viên nguồn. Tuy nhiên, để được lựa chọn, các em phải đáp ứng những tiêu chí rất cao về thành tích học tập, năng lực nghiên cứu, trình độ tiếng Anh và cam kết tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác, GS Vũ Văn Yêm nhận định những sinh viên tốt nghiệp từ loại khá của Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn có khả năng học tốt khi tiếp tục theo học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong ngày nhận bằng.

Gửi lời nhắn tới các tân kỹ sư, cử nhân, GS Vũ Văn Yêm nhấn mạnh rằng thành công không chỉ được đo bằng chức danh hay thu nhập mà còn được khẳng định qua những giá trị mà mỗi người tạo ra cho cộng đồng và đất nước.

“Là những kỹ sư, cử nhân của thời đại mới, điều quan trọng nhất là các em phải tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời. Tấm bằng hôm nay không phải là điểm kết thúc của hành trình học tập, mà là khởi đầu cho một chặng đường lớn hơn ngoài xã hội”, GS Yêm chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng các sinh viên sẽ giữ vững khát vọng đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ và công nghiệp hiện đại.

“Đất nước cần những tập đoàn công nghệ Việt Nam đủ mạnh để vươn tầm quốc tế, cần những công trình nghiên cứu đột phá, những sản phẩm ‘Make in Vietnam’ có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Tôi tin rằng trong số các em ngồi đây hôm nay sẽ có những nhà khoa học xuất sắc, những doanh nhân tiên phong, những nhà quản lý tài năng và những công dân toàn cầu mang trí tuệ Việt Nam vươn xa, góp phần khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ thế giới”, GS Yêm nói.