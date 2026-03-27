Ngày 27/3, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức vòng chung kết và lễ trao giải Hội thi vận dụng, lồng ghép chiến lược 6C vào giảng dạy môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học. Hoạt động nhằm góp phần cải thiện thể lực, phát triển kỹ năng vận động và tạo hứng thú cho học sinh trong việc tập luyện hằng ngày.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024, khoảng 80% thanh thiếu niên trên toàn cầu chưa đạt mức vận động khuyến nghị, trong đó nhóm 11-17 tuổi chiếm tỷ lệ cao; nữ giới có mức độ vận động thấp hơn nam. Tại Việt Nam, phần lớn học sinh trong độ tuổi này chưa vận động đủ, riêng ở nữ tỷ lệ lên tới 92%.

Trẻ tham gia các hoạt động vận động. Ảnh: Mai Ngọc.

Vận động thể lực bao gồm mọi chuyển động của cơ thể có tiêu hao năng lượng, không chỉ là chơi thể thao mà còn gồm các hoạt động như đi bộ, đạp xe, làm việc nhà hay leo cầu thang. Việc duy trì vận động thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ xương, khả năng tập trung và tinh thần, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngược lại, lối sống ít vận động làm gia tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, đái tháo đường, trầm cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập.

Ông Lý Quốc Biên, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển năng lực và kỹ năng tương lai (Trung tâm nghiên cứu phát triển chương trình và đánh giá thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) - cho biết trẻ em và thanh thiếu niên cần tối thiểu 60 phút vận động có chủ đích mỗi ngày. Tuy nhiên, tại Việt Nam, học sinh tiểu học hiện chỉ có khoảng 2 tiết Giáo dục thể chất mỗi tuần (tương đương 70 phút), chưa đáp ứng đủ nhu cầu vận động.

Mặc dù nhiều trường đã tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa nhằm tăng cường hoạt động thể thao, song không phải cơ sở nào cũng đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí. Bên cạnh đó, việc tham gia các câu lạc bộ thường phải đóng phí, khiến không ít học sinh thiếu cơ hội tiếp cận với các hoạt động vận động phù hợp.

Theo ông Biên, về lâu dài cần nâng cao nhận thức cho học sinh về vai trò và giá trị của việc rèn luyện thể chất. Ngành giáo dục hiện đang triển khai các giải pháp theo chiến lược 6C, hướng tới việc chuyển đổi từ trạng thái vận động thụ động sang chủ động cho học sinh.

Về lâu dài, ông Biên khẳng định việc tăng cường các hoạt động thể chất trong trường học, đồng thời xây dựng môi trường học tập tích cực, hấp dẫn sẽ góp phần giúp học sinh hình thành thói quen vận động.

