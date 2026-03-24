Mỗi lần đá bóng, chạy mệt, tôi lại uống 1-2 lon bia mát ở trong tủ lạnh. Xin bác sĩ tư vấn việc uống bia lúc này có ảnh hưởng gì tới sức khoẻ không? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Thị Xuân Tuyết, Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - chuyên khoa Dinh dưỡng tại TPHCM tư vấn:

Khi cơ thể đang mệt, khát nước, cảm giác uống 1 cốc bia mát lạnh khiến nhiều người sảng khoái, đỡ khát. Tuy nhiên, đây là thói quen lợi bất cập hại.

1: Rối loạn điều hoà cơ thể: Cơ thể bạn vừa kết thúc vận động cường độ cao, thường rơi vào trạng thái mất nước, thiếu điện giải, nhịp tim và huyết áp vẫn còn cao. Đồng thời, mạch máu ngoại biên đang giãn để tỏa nhiệt. Trong bối cảnh này, việc uống bia lạnh không giúp “giải nhiệt” như nhiều người nghĩ.

Uống bia lúc mệt mỏi sau vận động thể thao ảnh hưởng tới tim mạch. Ảnh: Ban Mai.

2. Gây co mạch: Nhiệt độ lạnh của bia có thể gây co mạch ngoại biên đột ngột, làm giảm khả năng tỏa nhiệt và ảnh hưởng đến tuần hoàn. Điều này khiến một số người cảm thấy choáng váng, nhức đầu hoặc khó chịu, đặc biệt sau khi vận động mạnh.

3. Mất nước: Cồn trong bia còn có tác dụng lợi tiểu do ức chế hormone chống bài niệu, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn. Khi uống bia trong lúc chưa được bù đủ nước, tình trạng mất nước và điện giải sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, kéo dài cảm giác mệt mỏi và làm chậm quá trình hồi phục. Đây là lý do nhiều người dù uống bia xong vẫn thấy khát và uể oải hơn.

4. Gây tăng nhịp tim: Sau khi tập luyện, hệ tim mạch đang trong giai đoạn điều chỉnh từ trạng thái gắng sức sang nghỉ ngơi. Việc nạp cồn lúc này có thể làm tăng nguy cơ hồi hộp, tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp tim thoáng qua, nhất là ở những người có yếu tố nguy cơ tim mạch. Bên cạnh đó, do lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa giảm trong và sau khi vận động, uống bia còn dễ gây đầy bụng, buồn nôn hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Để phục hồi hiệu quả, cơ thể cần được bù đắp 3 yếu tố chính: nước, điện giải và năng lượng kèm protein. Ưu tiên hàng đầu là uống đủ nước lọc hoặc nước điện giải để cân bằng dịch và hạn chế chuột rút. Sau đó, nên bổ sung thực phẩm giàu carbohydrate và protein trong vòng 30–60 phút sau tập để tái tạo năng lượng và phục hồi cơ bắp. Những lựa chọn phù hợp có thể kể đến như sữa ít béo, sữa đậu nành, chuối, khoai lang, trứng, cá, ức gà hoặc sữa chua không đường.

Trong trường hợp khó tránh việc uống bia, chẳng hạn trong các buổi giao lưu sau khi chơi thể thao, cần hiểu rằng bia chỉ mang tính xã giao, không có vai trò phục hồi. Người dùng chỉ nên uống khi cơ thể đã ổn định, ít nhất sau 20–30 phút nghỉ ngơi và đã bù đủ nước trước đó. Lượng uống cũng cần được kiểm soát: nam giới không quá 1 lon 330ml, nữ giới khoảng 150-170ml.

Quan trọng hơn, nếu cơ thể vẫn còn các dấu hiệu như khát nhiều, chóng mặt, chuột rút hoặc mệt lả, tuyệt đối không nên uống bia. Việc lạm dụng cồn trong thời điểm này không chỉ làm tăng mất nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch và làm chậm quá trình hồi phục sau vận động.

