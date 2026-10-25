Tỷ phú Elon Musk khẳng định quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi tận dụng hệ thống này cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Theo RT, tỷ phú Elon Musk ngày 24/10 thông báo rằng tập đoàn SpaceX đã đóng một "kẽ hở" cho phép quân đội Ukraine sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starlink để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào mục tiêu ở sâu bên trong lãnh thổ Nga.

"Việc sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự, để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV gây ra thương vong với dân thường chưa bao giờ được cho phép và cũng không nên được phép. Quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản sử dụng Starlink và dùng hệ thống này để tiến hành các cuộc tấn công ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng chúng tôi đã giải quyết kẽ hở đó vào tuần trước", ông Musk cho biết.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Tỷ phú Elon Musk nhấn mạnh rằng Starlink đang đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động liên lạc quân sự và khả năng duy trì chiến đấu trên tiền tuyến của Ukraine, đồng thời là công cụ bảo vệ Kiev trước các cuộc không kích.

"Nếu Starlink bị tắt, tuyến đầu của Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đây không phải một lời đe dọa, mà chỉ là nhận xét về mức độ phụ thuộc của quân đội Ukraine vào mạng lưới này", ông Musk nói.

Tuy vậy, ông Musk cũng phân định rõ ràng giữa Starlink và hệ thống quân sự Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát. "Chính phủ Mỹ kiểm soát mọi thay đổi đối với Starshield. Tôi không có quyền can thiệp vào vấn đề này", người giàu nhất thế giới nhấn mạnh.

Trong tuyên bố của mình, ông Musk cũng lên án tình trạng tham nhũng ở Ukraine, nhận định rằng lợi ích tài chính có thể là nguyên nhân khiến một số chính trị gia Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

"Giới tinh hoa Ukraine đang ngày càng giàu lên nhờ cuộc xung đột, trong khi người dân phải hy sinh trên chiến hào. Một phần tiền thuế của người dân Mỹ đã được rửa qua nhiều kênh liên quan đến Ukraine để tài trợ cho các chiến dịch chính trị tại Mỹ. Đó là lý do một số chính trị gia quan tâm đến Ukraine hơn cả Mỹ", ông Musk cho hay.