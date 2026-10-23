Điện Kremlin cho biết các cuộc hòa đàm 3 bên mới về Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi, thủ đô Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) trong nửa đầu tháng 11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm nay (23/10): “Các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11 và nội dung thảo luận sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi hai nước đạt được hòa bình".

Ông Peskov mô tả đây là vấn đề then chốt để đạt được một giải pháp hòa bình, đồng thời cho rằng sẽ “không thể” có một giải pháp toàn diện nếu thiếu nội dung này.

Trước câu hỏi liệu Moscow có loại trừ khả năng các cuộc đàm phán chuyển thành hình thức 4 bên với sự tham gia của châu Âu hay không, ông Peskov nói ban đầu không thể loại trừ bất cứ khả năng nào. “Tuy nhiên, các cuộc đàm phán mà chúng tôi đang đề cập, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong nửa đầu tháng 11, sẽ được tiến hành theo hình thức 3 bên”, ông Peskov cho hay.

Cả Mỹ và Ukraine đều chưa lập tức đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Peskov.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Cung điện Konstantin ở St. Petersburg. Sau cuộc gặp, Yury Ushakov, trợ lý Tổng thống Nga nói với các phóng viên rằng ông Putin đã truyền đạt việc Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên về Ukraine trong tháng 11.

Lần gần nhất Nga và Ukraine đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian là đầu năm nay, với ba vòng đàm phán diễn ra trong các ngày 23 - 24/1, 4 - 5/2 và 17 - 18/2. Hai vòng đầu tiên được tổ chức tại Abu Dhabi, trong khi vòng thứ ba diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ.