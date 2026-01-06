Chính xác

Theo danh sách tỷ phú thế giới do Forbes cập nhật cuối năm 2025, tỷ phú Prajogo Pangestu đang đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng người giàu nhất Đông Nam Á.

Tỷ phú Prajogo Pangestu là người Indonesia, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng, thông qua các công ty như Barito Pacific, Barito Renewables Energy. Prajogo Pangestu lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2017, khi sở hữu tài sản khoảng 1,8 tỷ USD.

Tính tới 31/12/2025, tài sản của Prajogo Pangestu ước đạt khoảng 38,7 tỷ USD, xếp trong nhóm 60 người giàu nhất thế giới.