1. Tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á là người nước nào?
-
Việt Nam
0%
- Indonesia0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%Chính xác
Theo danh sách tỷ phú thế giới do Forbes cập nhật cuối năm 2025, tỷ phú Prajogo Pangestu đang đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng người giàu nhất Đông Nam Á.
Tỷ phú Prajogo Pangestu là người Indonesia, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu và năng lượng, thông qua các công ty như Barito Pacific, Barito Renewables Energy. Prajogo Pangestu lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2017, khi sở hữu tài sản khoảng 1,8 tỷ USD.
Tính tới 31/12/2025, tài sản của Prajogo Pangestu ước đạt khoảng 38,7 tỷ USD, xếp trong nhóm 60 người giàu nhất thế giới.
2. Quốc gia này đóng góp bao nhiêu đại diện trong bảng xếp hạng 10 người giàu nhất Đông Nam Á?
-
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Indonesia đang chiếm ưu thế áp đảo trong bảng xếp hạng 10 người giàu nhất Đông Nam Á khi có tới 5 đại diện. Tổng tài sản của 33 tỷ phú Indonesia lên tới 230,7 tỷ USD.
Theo Bilyonaryo.com, 5 tỷ phú Indonesia góp mặt trong top 10 gồm: Prajogo Pangestu (38,7 tỷ USD), Low Tuck Kwong (22,6 tỷ USD), R. Budi Hartono (21,5 tỷ USD), Michael Hartono (20,6 tỷ USD) và Anthoni Salim cùng gia đình (13,6 tỷ USD).
3. Quốc gia nào có nhiều tỷ phú nhất Đông Nam Á tính theo số lượng?
-
Indonesia
0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%
- Malaysia0%Chính xác
Năm 2025, Singapore có 49 tỷ phú USD, nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, theo công bố của Forbes vào đầu tháng 4. Trang này lựa chọn và đánh giá quy mô tài sản của các cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái ngày 7/3.
Người giàu nhất Singapore theo bảng xếp hạng này là ông Goh Cheng Liang, nhà sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group. Khối tài sản của ông đạt 13 tỷ USD, đứng hạng 182 thế giới. Ông qua đời vào tháng 8/2025, thọ 98 tuổi.
Xếp sau Singapore về số lượng tỷ phú là Indonesia với 33 người và Thái Lan với 25 người.
4. Năm 2025, Việt Nam có tỷ phú từng vươn lên vị trí số 2 Đông Nam Á?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Trong danh sách những người giàu nhất Đông Nam Á, ông Phạm Nhật Vượng, người Việt Nam, từng vươn lên nhóm 2 người giàu nhất Đông Nam Á, với khối tài sản ước tính khoảng 30 tỷ USD. Theo cập nhật của Forbes, ông Vượng xếp thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.
5. Việt Nam có mấy tỷ phú USD?
-
4
0%
- 50%
- 60%
- 70%Chính xác
Trong danh sách 2025 của Forbes, Việt Nam có 5 tỷ phú, gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.
6. Danh sách tỷ phú ASEAN không bao gồm đối tượng nào sau đây?
-
Tỷ phú bất động sản
0%
- Doanh nhân tư nhân0%
- Người sáng lập tập đoàn đa quốc gia0%
- Thành viên hoàng gia0%Chính xác
Theo trang Bilyonaryo Business Review, Forbes tách riêng danh sách hoàng gia giàu nhất thế giới, do đó các quốc vương như Thái Lan hay Brunei không được tính trong bảng xếp hạng tỷ phú ASEAN.
-
Xem thêm về:
-
Tỷ phú Đông Nam Á
-
tỷ phú Việt Nam
Tin nổi bật
- Doanh nhân tư nhân
- 5
- Sai
- Thái Lan
- 4
- Indonesia