Chiều cao trung bình của nam và nữ ở độ tuổi 19 tại Singapore hiện đứng đầu Đông Nam Á, theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2025. Cụ thể, nam giới 19 tuổi ở Singapore có chiều cao trung bình 174cm, còn nữ giới là 161cm.

Đứng thứ hai trong khu vực là người dân Thái Lan với chiều cao của nam và nữ ở tuổi 19 lần lượt là 172cm và 159cm.