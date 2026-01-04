1. Người dân quốc gia nào cao nhất ở Đông Nam Á hiện nay?
-
Thái Lan
0%
- Malaysia0%
- Indonesia0%
- Singapore0%Chính xác
Chiều cao trung bình của nam và nữ ở độ tuổi 19 tại Singapore hiện đứng đầu Đông Nam Á, theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2025. Cụ thể, nam giới 19 tuổi ở Singapore có chiều cao trung bình 174cm, còn nữ giới là 161cm.
Đứng thứ hai trong khu vực là người dân Thái Lan với chiều cao của nam và nữ ở tuổi 19 lần lượt là 172cm và 159cm.
2. Chiều cao của người Việt Nam đứng thứ mấy ở Đông Nam Á?
-
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Theo số liệu công bố hồi tháng 6/2025 của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là 168,1cm, nữ là 156,2cm. Trong 10 năm, chiều cao của nam tăng 3,7cm, nữ tăng 1,4cm.
Trên bản đồ chiều cao toàn cầu, Việt Nam hiện xếp hạng 153/201 quốc gia. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vươn lên đứng thứ 4, xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan.
3. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có chiều cao trung bình thấp nhất?
-
Lào
0%
- Brunei0%
- Philippines0%
- Đông Timor0%Chính xác
Theo thống kê tổng hợp của World Population Review, Đông Timor là quốc gia ở Đông Nam Á có chiều cao trung bình thấp nhất với nam cao 160cm, nữ cao 153cm. Đây cũng là quốc gia có chiều cao nam giới thấp nhất thế giới.
Lào là quốc gia có chiều cao trung bình thấp thứ 2 khu vực với nam cao 163cm, nữ cao 153cm.
4. Nữ giới nước nào sau đây có chiều cao trung bình trên 170cm?
-
Đan Mạch
0%
- Hà Lan và Montenegro0%
- Phần Lan0%
- Na Uy0%Chính xác
Nữ giới 19 tuổi ở Hà Lan và Montenegro cao trung bình khoảng 170cm, đứng đầu thế giới, theo thống kê của World Population Review. Chiều cao nữ giới của các quốc gia còn lại trên thế giới đều dưới 170cm.
5. Hà Lan là nước có người dân cao nhất thế giới, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Hà Lan là quốc gia có người dân sở hữu chiều cao trung bình cao nhất thế giới, trong đó nam cao 184cm, nữ cao 170cm. Xếp sau là Montenegro, Estonia, Bosnia & Herzegovina, Iceland, Đan Mạch…
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc chọn lọc tự nhiên qua gene, hệ thống y tế tốt, thói quen uống sữa, lối sống tích cực... là những nguyên nhân giúp chiều cao người Hà Lan đứng đầu thế giới.
- Sai
-
