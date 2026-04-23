Google, LinkedIn và Wikipedia nằm trong số hàng trăm trang web và ứng dụng mà Meta dự kiến ghi lại thao tác gõ phím và nhấp chuột của nhân viên. Đây là một phần của dự án nhằm huấn luyện các mô hình AI, theo các tin nhắn nội bộ mà CNBC thu thập được.

Theo đó, một công cụ theo dõi nhân viên mới mang tên MCI cho phép Meta quan sát và thu thập dữ liệu từ các thao tác của nhân sự trên máy tính làm việc. Danh sách các trang web bị theo dõi, bao gồm cả GitHub của Microsoft, Slack của Salesforce và Atlassian, chưa từng được công bố trước đây.

Meta triển khai công cụ nội bộ theo dõi thao tác của nhân viên để làm dữ liệu huấn luyện mô hình AI. Ảnh: Shutterstock

Các nền tảng của Meta như Threads và Manus cũng nằm trong danh sách đang được cập nhật này. Ban đầu, danh sách còn bao gồm các ứng dụng AI như ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic.

Danh sách các trang web và dịch vụ của bên thứ ba bị công cụ MCI theo dõi đã được lan truyền rộng rãi trong nội bộ. Chủ đề này được bàn luận sôi nổi sau khi một thành viên của Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ Meta (MSL) gửi một bản ghi nhớ nhằm xoa dịu những lo ngại về quyền riêng tư và giám sát người lao động.

Dự án thu thập dữ liệu này gắn liền với nỗ lực đầy tham vọng của CEO Mark Zuckerberg nhằm bắt kịp trong lĩnh vực AI tạo sinh, nơi Meta đang tụt hậu so với OpenAI, Anthropic và Google. Để thu hẹp khoảng cách, Zuckerberg đã mạnh tay chi tiêu từ mùa hè năm ngoái, đưa Alexandr Wang từ Scale AI về để xây dựng đội ngũ và phát triển các mô hình nền tảng mới.

Đầu tháng này, Meta trình làng mô hình AI lớn đầu tiên kể từ đợt tuyển dụng đắt đỏ đối với Wang. Mang tên Muse Spark, mô hình này đánh dấu sự ra mắt của dòng Muse mới do MSL - đơn vị AI mà Wang quản lý - phát triển.

Giống như các gã khổng lồ công nghệ khác, Meta đang đẩy mạnh phát triển các tác nhân AI có khả năng thực hiện nhiều tác vụ văn phòng và lập trình vốn thường do nhân viên văn phòng đảm nhận.

Một người phát ngôn của Meta đã xác nhận dự án nhưng từ chối bình luận về danh sách các trang web bị theo dõi. Người này cho biết đang triển khai công cụ nội bộ ghi lại dữ liệu đầu vào trên một số ứng dụng nhất định để cung cấp ví dụ thực tế về chuyển động chuột, điều hướng trình đơn… cho mô hình. Tuy nhiên, họ áp dụng các biện pháp bảo vệ để giữ an toàn cho nội dung nhạy cảm, dữ liệu cũng không dùng cho mục đích khác.

Dù vậy, nhiều nhân viên Meta bày tỏ lo ngại rằng MCI có thể làm rò rỉ trên diện rộng các dữ liệu nhạy cảm, bao gồm mật khẩu người dùng, thông tin chi tiết về quá trình phát triển sản phẩm mới và thông tin cá nhân liên quan đến tình trạng nhập cư, sức khỏe hoặc thành viên gia đình của người lao động.

Đại diện MSL lưu ý công cụ mới sẽ chỉ có thể xem "nội dung màn hình" của nhân viên giống như cách họ nhìn thấy, và sẽ "không đọc các tệp hoặc tệp đính kèm". Bất kỳ thông tin cá nhân tình cờ nào trong email công ty bị chụp lại từ màn hình sẽ không bị mô hình học theo, nhờ vào các biện pháp giảm thiểu đã được thiết lập.

(Theo CNBC)