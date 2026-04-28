Sau cuộc họp với các nhà sản xuất trong nước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã công bố một sự thay đổi chiến lược nhằm ổn định ngành công nghiệp bằng cách ký kết các hợp đồng cung cấp phương tiện mặt đất không người lái (UGV) kéo dài đến năm 2027.

Theo đó, Ukraine lên kế hoạch mua 25.000 UGV vào giữa năm 2026 nhằm thay thế con người bằng các hệ thống robot cho toàn bộ hoạt động hậu cần tiền tuyến và tăng gấp đôi tỷ lệ triển khai của năm 2025.

Bộ trưởng Fedorov cho biết mục tiêu cuối cùng là 100% hậu cần tiền tuyến sẽ do các hệ thống robot đảm nhận.

Robot BIZON-L đang được Ukraine sử dụng ở tiền tuyến. Ảnh: DevDroid/YouTube

Chiến lược này đã bắt đầu mang lại kết quả. Chỉ tính riêng trong tháng 3, lực lượng Ukraine đã ghi nhận hơn 9.000 nhiệm vụ sử dụng robot mặt đất cho mọi hoạt động, từ vận chuyển đạn dược đến sơ tán thương binh.

Để hợp lý hóa chuỗi cung ứng quốc phòng, Ukraine đã đầu tư khoảng 330 triệu USD kể từ tháng 1 nhằm cung cấp hơn 181.000 hệ thống, bao gồm máy bay không người lái và các đơn vị tác chiến điện tử, thông qua một nền tảng mua sắm kỹ thuật số trực tiếp.

Trọng tâm của kế hoạch là Bizon-L, một robot hậu cần gần đây đã được mã hóa theo các tiêu chuẩn của NATO.

Bizon-L là một thiết bị tải trọng nặng được thiết kế để hoạt động trong điều kiện bùn lầy và tuyết ở vùng Donbas. Mẫu UGV công suất cao này có thể vận chuyển 300 kg trong phạm vi 50 km và hiện đã được cấp phép sử dụng cho cả lực lượng Ukraine cũng như các đồng minh quốc tế.

Bằng cách kết hợp dữ liệu vệ tinh Starlink và các liên kết vô tuyến được bảo vệ bởi lớp chắn nhiệt, Bizon-L thực hiện các đợt giao hàng chặng cuối - những nhiệm vụ trước đây do binh sĩ đảm nhận và thường xuyên bị thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Nga nhắm mục tiêu.

Để hiện đại hóa chuỗi cung ứng, Bộ Quốc phòng đã đại tu quy trình mua sắm bằng cách giới thiệu một hệ thống kỹ thuật số mang phong cách Amazon.com, cho phép các đơn vị tiền tuyến đặt mua thiết bị trực tiếp từ hơn 280 nhà sản xuất trong nước.

