Theo Tập đoàn Vingroup (VIC), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo vừa thông báo giao dịch cổ phiếu VIC.

Theo đó, dự kiến trong khoảng thời gian từ 9/10 đến ngày 7/11, ông Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, trị giá khoảng 10.600 tỷ đồng sang CTCP Năng lượng VinEnergo.

Sau giao dịch, ông Vượng sẽ hạ sở hữu từ 449,9 triệu đơn vị (tương đương 11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu đơn vị (10,04% vốn).

Sau giao dịch, VinEnergo sở hữu 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tỷ lệ sở hữu 4,27%.

Hồi tháng 6, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã góp 70,6 triệu cổ phiếu VIC vào VinEnergo.

Tháng 7, ông Vượng cũng đã góp thêm hơn 78,5 triệu cổ phiếu Vingroup, tương đương gần 8.400 tỷ đồng vào công ty được thành lập để đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam VinSpeed.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng đã chuyển nhượng hơn 48 triệu cổ phiếu VIC sang VinSpeed. Như vậy, hiện VinSpeed nắm hơn 135,6 triệu cổ phiếu Vingroup, tương đương 3,5% vốn điều lệ. VinSpeed gần đây đẩy mạnh tuyển quân làm đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 16,8 tỷ USD, xếp 145 trên thế giới. Ảnh: VG

VinEnergo là chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần đây có tài sản tăng vọt, theo Forbes, từ mức 4,1 tỷ USD hồi đầu năm lên mức 16,8 tỷ USD tính đến ngày 4/10 nhờ cổ phiếu Vingroup tăng mạnh, cũng thêm khoảng 4 lần từ mức 40.000 đồng/cp lên mức 176.500 đồng/cp hôm 4/10.

Hôm 26/9, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có diện tích gần 227ha tại xã Nghi Dương, Hải Phòng với tổng đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam 4.800 MW và hàng đầu thế giới.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - CTCP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng (khoảng 6,7 tỷ USD). Nhà máy dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030, cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là doanh nhân giàu nhất Việt Nam, với khối tài sản 16,8 tỷ USD, xếp thứ 145 trên thế giới, vượt qua tỷ phú giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont (Chủ tịch CP Group), Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong…

Tập đoàn Vingroup gần đây có vốn hóa vượt 680.000 tỷ đồng lên số 1 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa Vietcombank, BIDV, VietinBank,…

Vốn hóa Vingroup tăng mạnh cũng giúp vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành nữ tỷ phú USD thứ hai của Việt Nam. Bà Phạm Thu Hương có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu VIC tính tới 4/10 đạt hơn 30,1 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,14 tỷ USD).

Như vậy, bà Phạm Thu Hương đã trở thành tỷ phú USD thứ 7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam và là nữ tỷ phú USD thứ 2, bên cạnh ông Vượng, ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát HPG), ông Đỗ Anh Tuấn (Sunshine), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch VietJet, phó chủ tịch HDBank), ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan).

Forbes chưa xếp hạng bà Phạm Thu Hương trong danh sách tỷ phú USD.