Thị trường chứng khoán sáng 29/9 diễn biến trầm lắng với thanh khoản khá thấp, đạt hơn 4.800 tỷ đồng trên sàn HoSE. Phần lớn cổ phiếu trụ cột chịu áp lực bán ra sau một thời gian dài tăng mạnh, từ tháng 4 tới đầu tháng 9 vừa qua. Chỉ số VN-Index cũng có một đợt bứt phá hiếm có, hơn 50% từ mức 1.100 điểm lên gần 1.700 điểm như hiện tại.

Áp lực chốt lời lan sang cả nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, khi dòng tiền chưa kịp nâng đỡ.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục bứt phá và gánh toàn bộ thị trường, kéo chỉ số VN-Index tăng điểm nhẹ trong phần lớn buổi sáng. Đến hơn 10h, VN-Index tăng hơn 4 điểm lên 1.665 điểm.

Trong 30 cổ phiếu trụ cột, chỉ có Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch tăng 6.000 đồng, lên 170.000 đồng/cp. Đây là mức cao kỷ lục của cổ phiếu này. Vinhomes (VHM) tăng 3.200 đồng, lên 102.200 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 150 đồng, lên 29.550 đồng/cp.

Bên cạnh đó, Petrolimex (PLX) cũng tăng 350 đồng, lên 35.150 đồng/cp. GAS đứng giá. Còn lại 25 mã blue-chips khác đều giảm giá.

Chứng khoán SSI (SSI) giảm khá mạnh, mất 700 đồng xuống còn 37.300 đồng/cp. Sacombank (STB) giảm 800 đồng xuống 55.700 đồng/cp. Vietjet (VJC) giảm 2.900 đồng xuống 129.600 đồng/cp.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chứng kiến tài sản tăng vọt nhờ cổ phiếu Vingroup tăng gấp hơn 4 lần, lên đỉnh 170.000 đồng/cp hôm 29/9. Ảnh: Thạch Thảo

Nhóm đầu tư công bứt phá

Trên toàn thị trường, chỉ có nhóm đầu tư công, một số mã bất động sản và dầu khí tiếp tục đi lên bất chấp áp lực bán khá lớn. Một số mã vẫn hút dòng tiền như Vingroup, Vinhomes, DIC Corp. (DIG), Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV), Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII), Fecon (FCN), Gelex (GEX), Vinaconex (VCG), Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), Petrolimex (PLX)...

Nhóm đầu tư công tăng mạnh trong bối cảnh Chính phủ chuẩn bị giải ngân một lượng tiền lớn cho các dự án trong những tháng cuối năm.

Hồi giữa tháng 8, nhân chào mừng sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 250 dự án, công trình đã được đồng loạt khánh thành, khởi công, tổng đầu tư lên đến 1,28 triệu tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD). Trong đó có 161 dự án, công trình được khởi công.

Theo kế hoạch, trong 4 tháng cuối năm, các cơ quan, bộ ngành được yêu cầu tăng tốc giải ngân để hoàn thành 100% kế hoạch. Như vậy, khoảng hơn 470 nghìn tỷ đồng, tương đương 18 tỷ USD, sẽ được giải ngân. Đây được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, xây lắp, vật liệu xây dựng...

Một số doanh nghiệp được dự báo có lợi nhuận tăng mạnh trong quý III. Chứng khoán MBS ước tính Vinaconex (VCG) lãi tăng hàng nghìn phần trăm, lên 3.120 tỷ đồng. Đèo Cả (HHV) ước lãi 165 tỷ đồng nhờ hai mảng BOT và xây lắp với loạt dự án lớn đang gấp rút triển khai.

Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức lễ khởi công nhiều dự án nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10. Đó là dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo...

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh

Với cú bứt phá mạnh của cổ phiếu Vingroup (VIC), tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục chứng kiến tài sản tăng mạnh. Theo Forbes, ông Vượng có khối tài sản 15,8 tỷ USD, xếp thứ 161 trên thế giới. Vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương vẫn chưa được Forbes xếp hạng. Bà đang nắm giữ hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, trị giá hơn 29.000 tỷ đồng, tương đương gần 1,1 tỷ USD.

Bà Hương là nữ tỷ phú USD thứ hai tại Việt Nam sau bà Nguyễn Thị Phương Thảo (với khối tài sản trị giá 3,4 tỷ USD, xếp 1.183 trên thế giới).

Bà Hương giữ chức Phó chủ tịch Vingroup kể từ năm 2021.

Cổ phiếu Vingroup tăng hơn 4 lần kể từ hồi tháng 2 tới nay. Gần đây, Vingroup đón nhiều thông tin tích cực với việc triển khai cũng như được cấp phép một loạt dự án lớn. Tập đoàn này vừa bước chân vào ngành điện với dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, tổng công suất thiết kế 4.800 MW, tổng mức vốn hơn 178 nghìn tỷ đồng.

Công ty con của Vingroup - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF), mới đây đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền với mức 33.000 đồng/cổ phiếu. Vingroup có thể nhận về gần 4.600 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán CSI, tuần qua, dòng tiền tăng điểm tích cực ưu tiên chọn nhóm cổ phiếu có vốn hóa vừa và bé, tập trung ở các nhóm ngành bất động sản, xây dựng hạ tầng, bảo hiểm, dầu khí... Xu hướng trong tuần qua chủ yếu là sideway với thanh khoản ở mức thấp nên khả năng bùng nổ trong tuần mới không cao, trừ khi thanh khoản được cải thiện.

Vậy nên các phiên tới, khả năng cao chứng khoán sẽ tiếp tục đi ngang với dòng tiền luân chuyển tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và bé ở các nhóm tăng mạnh tuần qua.