Nhóm cổ phiếu trụ cột lao dốc

Sau nhiều phiên tăng nóng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực bán gia tăng trên diện rộng. 10h30 sáng nay, VN-Index giảm 22,3 điểm, tương đương 1,2%, xuống còn 1.874,59 điểm, qua đó ngày càng rời xa mốc 1.900 điểm mà thị trường vừa chạm tới cách đây không lâu.

Tâm điểm của đợt điều chỉnh tiếp tục là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup (VIC) - nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong nhiều tuần qua.

Cổ phiếu VIC của Vingroup giảm mạnh 6.000 đồng xuống còn 212.700 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng khoảng 400.000 cổ phiếu VIC, tạo thêm áp lực lên giá mã này.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes giảm 5.600 đồng xuống 154.200 đồng/cổ phiếu, với lượng bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài lên tới khoảng 1 triệu đơn vị.

Các mã khác trong hệ sinh thái cũng suy yếu. Cổ phiếu VPL của Vinpearl giảm nhẹ xuống 93.400 đồng/cổ phiếu, còn VRE của Vincom Retail giảm 900 đồng xuống 31.900 đồng/cổ phiếu.

Đến 11h15 sáng 22/5, VN-Index giảm 39 điểm xuống 1.858 điểm. Cổ phiếu VIC giảm 9.100 đồng xuống 209.600 đồng/cổ phiếu.

Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của nhóm cổ phiếu “họ Vin” sau chuỗi tăng giá kéo dài. Cổ phiếu VIC từng vọt lên gần 230.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 14/5, góp phần đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36 tỷ USD, đưa ông lọt top 60 người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu bất động sản giảm.

Không chỉ nhóm bất động sản, các cổ phiếu ngân hàng và dầu khí cũng chịu áp lực bán khá lớn. BID của BIDV giảm 700 đồng xuống 43.100 đồng/cổ phiếu. VCB của Vietcombank giảm 800 đồng xuống 64.100 đồng/cổ phiếu. SHB tiếp tục điều chỉnh xuống 13.450 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm năng lượng, GAS của PV GAS giảm còn 86.600 đồng/cổ phiếu, trong khi PLX của Petrolimex lùi về 42.700 đồng/cổ phiếu.

Điểm sáng hiếm hoi trên thị trường là một số mã trụ cột vẫn giữ được sắc xanh nhẹ như FPT của FPT, MWG của Thế Giới Di Động hay SAB của Sabeco.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt khoảng 5.700 tỷ đồng tính tới 10h45 cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng. Trên thực tế, phần lớn giá cổ phiếu đã giảm kéo dài nhiều tháng qua, ngoại trừ nhóm “họ Vin”.

Đáng chú ý, đà giảm diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tích cực và định giá cổ phiếu được đánh giá ở mức hấp dẫn. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn khá dè dặt do hàng loạt yếu tố bất ổn.

Khối ngoại liên tục bán ròng từ đầu năm đến nay cũng tạo áp lực lớn. Riêng trong phiên 21/5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới khoảng 1.700 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIC, VHM, FPT, MBB và ACB.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới tăng cao kéo theo lo ngại lạm phát, xu hướng lãi suất tăng tại nhiều quốc gia. Hiện tượng một số cổ phiếu giảm sàn liên tiếp do biến động nhân sự cũng ảnh hưởng mạnh tới tâm lý nhà đầu tư.

Ngoài ra, thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự hồi phục, trong khi dòng tiền nhàn rỗi vào chứng khoán còn hạn chế, khiến thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn thuộc nhóm đầu thế giới

Dù nhóm cổ phiếu “họ Vin” điều chỉnh mạnh trong nhiều phiên gần đây, giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup vẫn ở mức rất cao.

Riêng cổ phiếu VIC vẫn tăng gần 11 lần so với đầu năm 2025, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn vừa qua.

Theo cập nhật của Forbes ngày 22/5, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 33,8 tỷ USD, giảm khoảng 1,6 tỷ USD so với mức đỉnh giữa tháng 5.

Với khối tài sản này, ông Vượng xếp thứ 67 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Trước đó, ông từng vươn lên vị trí thứ 58 toàn cầu với tài sản khoảng 36 tỷ USD.

Tuy giảm nhưng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vẫn tăng khoảng 9 tỷ USD so với thời điểm tháng 3. Ông tiếp tục là người giàu nhất Đông Nam Á.

Không chỉ cá nhân ông Vượng, nhiều thành viên trong gia đình cũng sở hữu khối tài sản lớn nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Bà Phạm Thu Hương hiện có khoảng 3,7 tỷ USD, còn bà Phạm Thúy Hằng sở hữu khoảng 2,6 tỷ USD.

Thị trường kỳ vọng hệ sinh thái Vingroup sẽ tiếp tục hưởng lợi trong giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư hạ tầng, đô thị, logistics, năng lượng và công nghệ cao.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, Vingroup còn mở rộng mạnh sang năng lượng xanh, công nghệ và hạ tầng đô thị quy mô lớn. Đây được xem là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì kỳ vọng tăng trưởng cao trong nhiều năm tới.

Năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 35 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, Vinhomes hướng tới doanh thu khoảng 285 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 60 nghìn tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.