Theo SCMP, Xu Bo sinh năm 1977. Dù bỏ dở việc học trung cấp, anh vẫn thành công khi tạo ra trò chơi nổi tiếng Fantasy Westward Journey, đồng thời sáng lập Duoyi Network vào năm 2006. Công ty từng đạt doanh thu gần 2 tỷ NDT, lợi nhuận ròng hơn 1 tỷ NDT vào năm 2017.

Năm 2009, Xu quen Tang Jing qua một website mai mối, khi đó Tang tự giới thiệu mình là sinh viên. Hai người sống chung suốt 14 năm song không đăng ký kết hôn.

Bạn gái cũ của Xu. Ảnh: Baidu

Vì mâu thuẫn, cả hai đang tranh chấp số tiền 300 triệu NDT (hơn 1,1 nghìn tỷ đồng).

Từ 2012 tới 2018, Xu tuyên bố đã chuyển cho Tang tổng cộng 819 triệu NDT (hơn 3 nghìn tỷ đồng). Tang sau đó trả lại 515 triệu NDT (hơn 1,9 nghìn tỷ đồng), nhưng theo Xu, cô vẫn còn nợ anh 300 triệu NDT. Vậy nên năm 2024, anh đã khởi kiện đòi lại số tiền này.

Đáp lại vụ kiện, Tang công khai cáo buộc rằng số tiền cô nhận từ Xu chủ yếu để nuôi dưỡng “đại gia đình 300 đứa trẻ”. Cô khẳng định, Xu là cha của ít nhất 300 đứa trẻ, mặc dù theo cô, những đứa con này không có hộ khẩu chính thức.

Khi được hỏi 300 có phải con số chính xác, Tang nói rõ không phải lỗi đánh máy. “Có khi con số này còn đang bị báo thiếu, nhưng chắc chắn không phải phóng đại”, cô nói.

Ngoài ra cô cho biết, trong một phiên xử, toà đã bác yêu cầu đòi 300 triệu NDT từ Xu. Tang cho hay hiện cô nuôi 11 người con chung với Xu và đang giành quyền nuôi 2 con gái khác của họ.

Từ lâu, Xu Bo từng bị chỉ trích vì những quan điểm được cho là cổ xúy đa thê. Anh còn tìm bạn gái công khai trên mạng xã hội với tiêu chí khắt khe và nhấn mạnh mục tiêu "sinh ít nhất 50 con trai chất lượng cao".

Xu cũng tự nhận mình là “người đàn ông tinh hoa 1 trong 1 triệu”.

Xu đã tạo ra trò chơi đình đám Fantasy Westward Journey và thành lập Duoyi Network vào năm 2006. Ảnh: Baidu

Ngoài ra, với tư cách ông chủ, Xu cũng bị lên án bởi những quy định quái gở. Chẳng hạn, ông yêu cầu nhân viên phải gửi tặng “lì xì tri ân” sau 1 năm làm việc, những người từ chối phải viết bản tự kiểm điểm.

Xu cũng khuyến khích nhân viên “tự nguyện giảm 10% lương”, yêu cầu họ bày tỏ lòng biết ơn vì cơ hội này. Những nhân viên nghỉ việc bị yêu cầu hoàn trả tiền ăn cho nhà ăn của công ty với mức 30 NDT (111 nghìn đồng) cho mỗi bữa ăn.

Hiện tại, ngoài lời khẳng định từ Tang Jing, chưa có báo cáo độc lập nào xác minh được con số 300 con. Dù vậy, câu chuyện vẫn gây nên làn sóng tranh luận tại Trung Quốc.