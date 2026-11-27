Chủ tịch hãng xe điện Xpeng nhận định robot hình người có thể vào hộ gia đình làm việc nhà sau 1-2 năm nữa, đồng thời kỳ vọng mảng này dễ sinh lời hơn bán ô tô.

Trả lời phỏng vấn đài CNBC ngày 26/11 tại Bắc Kinh, ông Brian Gu, đồng Chủ tịch hãng xe điện Trung Quốc Xpeng, cho biết viễn cảnh robot hình người phục vụ trong gia đình đang tiến gần thực tế nhờ tốc độ phát triển công nghệ.

"Sau khi triển khai thành công trong môi trường thương mại, khoảng một đến hai năm nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu tính đến việc đưa robot vào không gian gia đình. Công nghệ đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với trước đây", ông Gu nhận định.

Robot hình người IRON của XPeng tại sự kiện AI Day ngày 25/11. Ảnh: Bloomberg

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Xpeng trình làng mẫu robot hình người đa năng thế hệ mới mang tên Iron tại sự kiện AI Day ở Quảng Châu (25/11). Theo kế hoạch, hãng sẽ sản xuất hàng loạt mẫu robot này từ tháng 1/2027, đưa vào đào tạo làm nhân viên hỗ trợ tại các cửa hàng bán lẻ ô tô trong Quý 1/2027, mở bán thương mại vào quý 2 và bàn giao cho khách hàng trong nửa cuối năm 2027.

Thành lập năm 2014 với mảng xe điện, Xpeng tự phát triển chip trí tuệ nhân tạo (AI) riêng và mở rộng sang phương tiện bay cá nhân cùng robot. Mùa hè năm nay, mảng kinh doanh robot của hãng huy động thành công 900 triệu USD ở mức định giá 6,3 tỷ USD trong vòng gọi vốn do quỹ IDG Capital dẫn dắt.

Ông Brian Gu cho rằng lợi thế cạnh tranh của Xpeng nằm ở sự kết hợp đồng bộ giữa phần cứng, phần mềm và kịch bản ứng dụng thực tế - điều hiếm thấy khi phần lớn startup robot tại Trung Quốc hiện chỉ tập trung vào một bộ phận riêng lẻ như bàn tay, bộ não AI hoặc hoạt động như nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM - đơn vị gia công lắp ráp linh kiện).

"Bạn có thể làm cho cái đầu biết nói, đôi chân biết chạy hay bàn tay thực hiện vài thao tác. Nhưng vừa làm nhiệm vụ, vừa bước đi và trả lời câu hỏi cùng lúc mới là thách thức lớn nhất. Cỗ máy phải làm tốt mọi thứ mà không bị ngã hay mất tập trung", ông Gu phân tích.

Nhà đồng sáng lập kiêm CEO He Xiaopeng - vốn xuất thân là kỹ sư phần mềm - từng tin rằng phần mềm giải quyết được mọi vấn đề, cho đến khi bước vào ngành xe điện mới nhận ra việc chế tạo phần cứng vận hành an toàn và nhất quán phức tạp đến mức nào.

Ngày 25/11, Xpeng cũng công bố Kiến trúc AI vật lý Turing ứng dụng công nghệ ra quyết định theo thời gian thực để điều khiển đồng thời cả ô tô lẫn robot.

Về nguồn cung linh kiện, đại diện Xpeng khẳng định robot của hãng chỉ cần dùng các dòng chip hỗ trợ lái hiện có của công ty, nên ít chịu tác động từ lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI cao cấp của Mỹ sang Trung Quốc. Trước đó, năm 2023, cựu Giám đốc mảng lái tự động của Xpeng là ông Xinzhou Wu đã rời công ty sang phụ trách mảng chip ô tô tại Nvidia.

Tận dụng nền tảng công nghệ lái tự động sẵn có để sản xuất robot, ban lãnh đạo Xpeng đánh giá biên lợi nhuận của sản phẩm mới hấp dẫn hơn mảng kinh doanh cốt lõi. "Kinh doanh robot dễ có lãi hơn mảng ô tô", ông Gu khẳng định, đồng thời dự báo mảng này có thể bắt đầu sinh lời ngay trong năm 2027 và trở thành trụ cột doanh thu trong 2-3 năm tới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Xpeng thừa nhận giá trị thương mại chỉ bùng nổ khi robot bước vào từng hộ gia đình - môi trường đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe hơn cửa hàng hay nhà máy. Trong không gian nhà ở, robot phải vận hành an toàn tuyệt đối quanh người cao tuổi, trẻ nhỏ và vật nuôi, có khả năng phản ứng trước tình huống khẩn cấp, đặt ra yêu cầu cao về dung lượng pin và độ ổn định hiệu năng.

(Theo CNBC)