Apple đã gỡ bỏ một ứng dụng AI của Trung Quốc trên App Store toàn cầu. Động thái được thực hiện sau khi hai tổ chức quốc tế công khai kết quả điều tra đáng lo ngại.

"Em là kẻ vô dụng, chẳng có giá trị gì và sẽ không bao giờ làm nên chuyện", một nhân vật trí tuệ nhân tạo (AI) trên ứng dụng Talkie nhắn cho bé gái 12 tuổi. Đoạn hội thoại được bà Steph, mẹ cô bé, phát hiện vào đêm giao thừa năm 2024 sau khi con gái yêu cầu nhân vật tên Max "nói những từ nghịch ngợm nhất".

Ban đầu, bà Steph nghĩ con gái chỉ trò chuyện theo hướng lãng mạn. Khi cô bé phản hồi rằng mình đang khóc, Max lập tức xin lỗi: "Tôi chỉ định tỏ ra khó chịu thôi. Tôi không cố ý... Em xinh đẹp và tuyệt vời, và em là của tôi".

Người mẹ ví những cuộc trò chuyện này giống một mối quan hệ độc hại khiến trẻ tổn thương cảm xúc và lệ thuộc vào ứng dụng.

Mô phỏng cuộc hội thoại giữa người dùng với nhân vật AI trong Talkie. Ảnh: thebureauinvestigates

Hàng triệu trẻ em tiếp cận chatbot Trung Quốc

Talkie là ứng dụng nhập vai bằng AI do MiniMax - công ty công nghệ có trụ sở tại Thượng Hải - phát triển, cung cấp hàng loạt nhân vật ảo để người dùng trò chuyện.

Theo nghiên cứu của Cơ quan Quản lý Truyền thông Anh (Ofcom), khoảng 3% trẻ em từ 8 đến 14 tuổi tại nước này truy cập Talkie mỗi tháng.

Việc trẻ vị thành niên sử dụng chatbot đang trở thành vấn đề trên toàn cầu. OpenAI hiện đối mặt với nhiều vụ kiện từ gia đình các nạn nhân tự tử sau khi dùng ChatGPT, trong khi nền tảng Character.AI phải hạn chế người dưới 18 tuổi truy cập từ năm ngoái. Tuy nhiên, các ứng dụng AI bạn đồng hành vẫn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của nhiều quy định hạn chế mạng xã hội.

Chính sách của Talkie cấm hành vi quấy rối, làm nhục trẻ vị thành niên, nội dung khiêu dâm hoặc gây sang chấn tâm lý. Dù vậy, điều tra của Tổ chức Báo chí Điều tra (The Bureau of Investigative Journalism) và đài ABC News cho thấy thực tế vận hành hoàn toàn trái ngược.

Sau khi nhận bằng chứng về việc nhân vật AI hạ thấp và nhập vai tình cảm với trẻ em, Apple đã gỡ Talkie khỏi App Store toàn cầu do vi phạm quy định nội dung tình dục. Tuy nhiên, ứng dụng này vẫn tồn tại trên Google Play với hơn 50 triệu lượt tải.

Talkie gợi ý các nhân vật AI để người dùng lựa chọn ngay cả khi chưa đăng nhập. Ảnh chụp màn hình

Thao túng tâm lý và tình dục hóa trẻ

Cùng thời điểm bà Steph phát hiện sự việc, bà Katie (một phụ huynh tại Mỹ) cũng phát hiện hai con gái 13 tuổi và 10 tuổi lén dùng Talkie trên một chiếc điện thoại giấu kín và xóa ứng dụng sau mỗi lần truy cập. Cô con gái lớn thừa nhận đã "quan hệ tình dục với AI" mỗi ngày.

Kiểm tra hơn 40 cuộc hội thoại lưu lại, bà Katie ghi nhận nhiều nội dung bạo lực, thể hiện sự kiểm soát của nam giới với phụ nữ. Trong một kịch bản, nhân vật tên Luke túm lấy một cô gái đưa vào lớp học để hôn; nhân vật khác tên Reese không chấp nhận lời từ chối và tiếp tục theo đuổi.

Đến tháng 11, trên nền tảng vẫn tồn tại các nhân vật được giới thiệu có khả năng "tẩy não" hoặc đột nhập phòng ngủ người dùng để "kiểm soát tâm trí".

Hai con gái của bà Katie dần hình thành sự gắn bó lệ thuộc với nhân vật ảo. Khi bị thu giữ điện thoại, cô bé 13 tuổi rơi vào trạng thái đau khổ và coi ứng dụng là "mối liên kết duy nhất".

Bà Katie đã liên hệ khoảng 20 nhà trị liệu tâm lý và tìm đến công ty luật nhằm tìm cách ngăn trẻ em tiếp cận các nền tảng tương tự.

Đồ chơi AI nhắm tới trẻ từ 3 tuổi

Công nghệ của MiniMax còn mở rộng sang thiết bị vật lý dành cho lứa tuổi nhỏ hơn. Năm 2024, công ty này liệt kê BubblePal - thiết bị gắn lên thú nhồi bông do hãng Haivivi (Thâm Quyến) sản xuất - là khách hàng sử dụng mô hình xử lý giọng nói và văn bản của mình. Sản phẩm được bán tại Anh, Mỹ và Canada, hướng đến trẻ em từ 3 tuổi.

Đồ chơi cho trẻ em của BubblePal tích hợp sẵn chatbot của Minimax. Ảnh: Haivivi

Tháng 11/2025, ông Raja Krishnamoorthi, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc thuộc Hạ viện Mỹ, cảnh báo các đồ chơi AI như BubblePal có thể thu thập bản ghi âm giọng nói và lịch sử hội thoại của trẻ, tiềm ẩn nguy cơ bị yêu cầu cung cấp cho Trung Quốc.

Trước đó, Anh và Australia đều đã cấm TikTok và chatbot DeepSeek trên thiết bị chính phủ vì lo ngại an ninh dữ liệu, song người dân vẫn tự do chia sẻ thông tin cá nhân lên các ứng dụng AI thương mại.

Talkie cam kết giữ riêng tư các cuộc trò chuyện nhưng đối tác Together AI từng công bố dữ liệu hội thoại trên ứng dụng này được dùng để huấn luyện mô hình của MiniMax.

Khi được chất vấn, Together AI giải thích phía MiniMax thông báo mô tả này không chính xác và đã chỉnh sửa, song cả hai bên đều không làm rõ loại dữ liệu nào được dùng để huấn luyện AI.

Chính sách quyền riêng tư của Talkie cho phép sử dụng nội dung hội thoại để cải thiện dịch vụ và chia sẻ dữ liệu văn bản, giọng nói với các công ty liên kết.

Ngoài ra, một số hồ sơ bằng sáng chế của MiniMax còn mô tả phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dùng hoặc trích xuất lịch sử hẹn hò, tình trạng sức khỏe từ hội thoại để cá nhân hóa phản hồi.

Lỗ hổng pháp lý xuyên biên giới

Từ tháng 7, Trung Quốc đã ban hành quy định cấm các doanh nghiệp trong nước cung cấp nhân vật AI đóng vai người thân, bạn đời ảo cho người dưới 18 tuổi, đồng thời cấm kích thích sự phụ thuộc cảm xúc.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không ngăn các công ty Trung Quốc cung cấp dịch vụ tương tự cho trẻ em ở thị trường nước ngoài.

Các quốc gia phương Tây đang bắt đầu siết chặt quản lý. Ngày 28/10, Hạ viện Australia thông qua dự luật nhắm vào các chatbot mô phỏng sự thân mật tình cảm với trẻ em.

Tại Anh, quy định mới dự kiến có hiệu lực vào năm tới sẽ cấm người dưới 18 tuổi dùng dịch vụ quan hệ tình dục ảo và bắt buộc xác minh độ tuổi.

Ngày 16/11, Apple cũng yêu cầu các ứng dụng có nhân vật ảo tương tác lãng mạn hoặc tình dục phải gắn nhãn độ tuổi tối thiểu 18+.

Tổ chức Báo chí Điều tra và đài ABC News đã liên hệ MiniMax để hỏi về quy trình xác minh độ tuổi và cách sử dụng dữ liệu trên Talkie, nhưng công ty không phản hồi.

*Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

(Theo TBIJ, ABC News)