Bốn robot hình người đối đầu trực tiếp bằng cú đấm, đá và đòn đánh gắn lưỡi dao tại sự kiện ở San Francisco, phô diễn khả năng giữ thăng bằng linh hoạt của trí tuệ nhân tạo vật lý.

Theo trang công nghệ Interesting Engineering, các mẫu robot hình người vừa bước lên võ đài thể thao đối kháng tại sự kiện REK 2.1, diễn ra ngày 20/11 tại thành phố San Francisco (Mỹ). Chương trình do đơn vị Robot Entertainment Kombat (REK) tổ chức, quy tụ 4 mẫu robot thi đấu trong 3 trận đối kháng trực tiếp trước sự chứng kiến của khoảng 200 khán giả.

Những màn giao đấu cho thấy bước tiến đáng kể về kỹ thuật cơ khí và điều khiển, cho phép cỗ máy thực hiện các chuyển động động lực học phức tạp như tung đòn tấn công, tự đứng dậy sau khi bị đánh ngã và duy trì trạng thái đối kháng liên tục.

Khác với diện mạo thân thiện thường thấy ở các dòng robot gia dụng, dàn thí sinh tại REK 2.1 mang thiết kế hầm hố. Nổi bật là T-Rek với chiều cao khoảng 1,8 m, phần đầu tạo hình hộp sọ màu bạc cùng đôi mắt phát sáng đỏ; đối thủ của nó là Radar-72 trang bị mũ bảo hộ và lớp vỏ họa tiết rằn ri màu nâu cát.

Trong trận đấu kéo dài khoảng 90 giây, hai cỗ máy liên tục tung đấm, đá và nỗ lực tự phục hồi thăng bằng sau mỗi lần bị quật ngã. Chung cuộc, T-Rek tung một cú đá uy lực khiến Radar-72 không thể gượng dậy, buộc đội ngũ kỹ thuật phải dùng cáng khiêng robot bại trận rời khỏi sàn đấu.

Hai mẫu robot còn lại tham gia giải đấu gồm Bad Boy (đội mũ bảo hộ tím gắn sừng và đèn xanh) và Lectile (thân đen với phần trang trí mô phỏng tóc bện).

Đáng chú ý, trận chung kết nâng cấp độ đối kháng khi mỗi bàn tay của robot được gắn thêm ba lưỡi dao kim loại. Hai cỗ máy thực hiện các động tác đấu kiếm, tạo ra âm thanh va chạm kim loại chát chúa, đồng thời thử nghiệm các kỹ thuật khó như đá bay hay tấn công đối thủ đang nằm sàn. Những pha va đập mạnh vào vách ngăn bảo vệ trong suốt của võ đài gây ra tiếng động lớn, khiến sàn đấu xuất hiện nhiều vết trầy xước, bong tróc sơn và mảnh vỡ nhỏ.

Khác với robot công nghiệp truyền thống vốn chỉ lặp lại các thao tác lập trình sẵn, dàn robot tại sự kiện được cấu hình để phản ứng linh hoạt trong môi trường va chạm khó lường.

Dù tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), các robot này chưa tự động đưa ra quyết định tấn công hay phòng thủ độc lập. Toàn bộ quá trình di chuyển, hướng ra đòn và thời điểm tung cú đấm, đá đều do các kỹ thuật viên đứng bên ngoài sàn đấu điều khiển thông qua thiết bị cầm tay tương tự tay cầm chơi game.

Hệ thống AI đóng vai trò hỗ trợ thực thi mệnh lệnh bằng cách tính toán, duy trì trọng tâm và kiểm soát tư thế để robot không bị mất thăng bằng khi thực hiện các động tác cường độ cao. Sự kết hợp này giúp giảm tải thao tác thủ công cho người điều khiển, song cũng cho thấy các cỗ máy hiện tại chưa đủ khả năng tự lập kế hoạch cho một chuỗi chiến đấu hoàn chỉnh.

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Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ giới kỹ sư công nghệ lẫn công chúng tại Thung lũng Silicon, nhưng cũng đặt ra nhiều bài toán hóc búa về kỹ thuật và quy chuẩn an toàn. Các chuyên gia nhận định việc trang bị lưỡi dao hoặc để robot có lực đá mạnh thi đấu đối kháng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng nếu hệ thống điều khiển gặp sự cố hoặc cỗ máy mất kiểm soát.

Những vấn đề về độ bền của vách ngăn bảo vệ, giới hạn vũ khí cho phép, lực sát thương và quy trình ngắt nguồn khẩn cấp đang được đặt ra cấp thiết. Trước đó, vào ngày 18/9, REK từng tổ chức một trận đấu thử nghiệm giữa người sáng tạo nội dung Frankie Lapenna và mẫu robot hình người EngineAI T800 (do Trung Quốc phát triển) tại San Francisco.

Chỉ 5 ngày sau sự kiện đó, Ủy ban Thể thao Bang California (CSAC) đã ra thông báo yêu cầu đơn vị tổ chức dừng ngay các trận đấu đối kháng giữa người và robot chưa được cấp phép.

(Theo Interesting Engineering)