Dẫu là 2 "lò" đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam, nhưng thực tế trên sân cho thấy, U15 Hà Nội I vượt trội hơn hẳn. Chỉ 10 phút nhập cuộc, Minh Huy đã mở tỉ số cho U15 Hà Nội I. Trong hiệp 1, đại diện Thủ đô kịp ghi thêm 2 bàn do công Phi Hùng và Bảo Quân.

Hà Nội I (áo vàng) tỏ ra vượt trội trước B.TPHCM

Hiệp 2, U15 Becamex TP.HCM điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện thế trận. Tuy nhiên, U15 Hà Nội I tỏ ra quá hiệu quả trong khâu dứt điểm, liên tiếp có 3 bàn thắng của Đức Đạt, Huỳnh Phú (2 bàn), giúp đội khách dẫn sâu 6-0. Trong những phút cuối trận, Đức Đạt tiếp hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 8-0 trước khi Becamex TP.HCM ghi được 1 bàn danh dự do công của Thiên Bảo.

Với chiến thắng "dội bom" này, U15 Hà Nội I tạm độc chiếm ngôi đầu bảng C nhờ hơn hiệu số bàn thắng- thua. Bởi ở trận đấu còn lại, U15 SHB.Đà Nẵng "chỉ" thắng U15 Đắk Lắk 4-1.

Thể Công Viettel và PVF chia điểm trong trận cầu có 4 bàn thắng

Ở bảng B, 2 kỳ phùng địch thủ Thể Công Viettel và PVF chia điểm với trận hoà 2-2, còn Quảng Nam tạm vươn lên dẫn đầu nhờ chiến thắng sít sao 1-0 trước Cần Thơ.

VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026 quy tụ 12 đội bóng, tranh tài từ 1 đến 14/4 tại TPHCM.