"Tôi cho rằng đội hình của tuyển Việt Nam khá hợp lý, đúng như kỳ vọng. Chúng ta có những sự trở lại đáng chú ý như Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng vào sân từ ghế dự bị, cùng với việc Xuân Son và Hoàng Hên đá chính. Trên sân Thiên Trường, họ tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng chú ý.

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip được lựa chọn thay vì Văn Lâm. Cá nhân tôi ban đầu nghiêng về Trung Kiên, sau đó lại nghĩ rằng việc HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho Nguyễn Filip để anh có thể “giải tỏa” sau trận lượt đi phải vào lưới nhặt bóng nhiều lần. Và thực tế, quyết định này là hợp lý.

Ở tuyến giữa, tôi từng có chút băn khoăn khi Hoàng Đức và Quang Hải cùng đá chính vì cả hai thiên về tấn công. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, Malaysia tỏ ra khá yếu, khiến những lo ngại đó không còn quá lớn", BLV Quang Huy đánh giá về những quân bài mà HLV Kim Sang Sik sử dụng trong trận thắng Malaysia 3-1.

Tuyển Việt Nam vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: S.N

Theo BLV Quang Huy, với thế trận và số cơ hội tạo ra, tuyển Việt Nam đáng lẽ phải thắng đậm hơn: "Tôi chưa thực sự hài lòng, đặc biệt là trong hiệp hai. Với thế trận như vậy, lẽ ra tuyển Việt Nam có thể thắng đậm hơn, thậm chí 4-0. Việc chỉ dừng lại ở cách biệt hai bàn và để đối thủ ghi bàn cuối trận cho thấy sự tập trung chưa thật sự tốt. Nhưng nhìn tổng thể, đây vẫn là một chiến thắng xứng đáng".

BLV Quang Huy dành những lời khen về khả năng tận dụng các tình huống cố định của tuyển Việt Nam để ghi bàn thắng: "Bóng đá hiện đại cho thấy các tình huống cố định ngày càng quan trọng. Ngay cả ở những giải đấu hàng đầu, nhiều trận đấu cũng được quyết định bởi các pha bóng như vậy. Tuyển Việt Nam hiện có nền tảng tốt để khai thác điều này: thể hình được cải thiện, có nhiều cầu thủ thuận chân trái và phải, giúp triển khai đa dạng từ hai biên.

Những quả treo bóng có độ xoáy vào trong tạo ra nhiều điểm cắt rất nguy hiểm. Quan trọng hơn, đây là kết quả của quá trình tập luyện bài bản. Các phương án đá phạt góc có thể thay đổi linh hoạt, khiến đối phương khó bắt bài. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng đội tuyển không chỉ phụ thuộc vào bóng cố định. Vấn đề nằm ở chỗ khả năng tận dụng cơ hội trong các tình huống mở vẫn chưa thực sự tối ưu".

Hoàng Hên và Xuân Son chơi rất ăn ý. Ảnh: S.N

Về sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên, BLV Quang Huy cho biết: "Đây là điều mà người hâm mộ chờ đợi từ lâu. Khi Xuân Son chấn thương và Hoàng Hên có khả năng lên tuyển, nhiều người kỳ vọng vào sự kết hợp này. Ở trận trước, Xuân Son chưa có đủ thời gian thể hiện, nhưng trận này khi cả hai đá chính, chúng ta thấy sự ăn ý. Dù Xuân Son chưa đạt 100% phong độ, nhưng khi đá cao nhất và có Hoàng Hên phía dưới, cả hai đều chơi tốt hơn.

Hoàng Hên không ghi bàn nhưng đóng góp rất rõ nét, đặc biệt là pha kiến tạo. Hai cầu thủ này vốn hiểu nhau từ cấp CLB, nên sự phối hợp là điều tự nhiên. Tôi tin rằng trong thời gian tới, đây sẽ là bộ đôi quan trọng của tuyển Việt Nam, nhất là ở đấu trường Asian Cup".

"Ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta có thể tự tin với thành tích như hiện tại. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khi bước ra sân chơi châu lục. Bóng đá Việt Nam đang có sự tiến bộ, xuất hiện thường xuyên hơn ở các vòng sâu. Nhưng để tiến xa hơn, chúng ta cần đa dạng lối chơi, nâng cao chất lượng đội hình và tạo sự cạnh tranh nội bộ. Một đội bóng hiện đại phải có khả năng thay đổi nhân sự mà vẫn giữ được lối chơi ổn định. Đây là điều tuyển Việt Nam cần hướng tới nếu muốn cạnh tranh ở Asian Cup", BLV Quang Huy chốt lại.