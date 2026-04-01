Bảng xếp hạng FIFA vừa công bố ngày 1/4/2026 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý, trong đó nổi bật là sự thăng tiến mạnh mẽ của tuyển Việt Nam cùng những thay đổi tại khu vực Đông Nam Á.

Theo cập nhật mới nhất, tuyển Việt Nam tăng tới 9 bậc, qua đó trở lại top 100 thế giới sau hai năm. Thành tích này phản ánh rõ nét phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang Sik, đặc biệt sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam trở lại top 100 FIFA sau hai năm - Ảnh: SN

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan cũng có bước tiến tích cực khi tăng 3 bậc, vươn lên vị trí 93 thế giới. Trong khi đó, Malaysia lại tụt dốc không phanh khi rơi tới 17 bậc, phản ánh hệ quả từ những biến động lực lượng và án phạt liên quan đến cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Thứ hạng FIFA của các đội tuyển Đông Nam Á - Ảnh: Asean Football

Các đội bóng khác trong khu vực như Lào và Myanmar cùng tăng 5 bậc, trong khi Indonesia, Philippines hay Singapore không có biến động lớn, nhưng vẫn cho thấy sự ổn định tương đối trong bối cảnh khu vực đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trên bình diện thế giới, ngôi số một đã đổi chủ khi tuyển Pháp qua mặt Argentina và Tây Ban Nha để chiếm đỉnh bảng xếp hạng. Sự ổn định và chuỗi kết quả ấn tượng giúp "Les Bleus” khẳng định vị thế hàng đầu.

Việc trở lại top 100 không chỉ mang ý nghĩa danh tiếng với tuyển Việt Nam, mà còn tạo lợi thế trong việc phân nhóm hạt giống tại các giải đấu lớn, đặc biệt là Asian Cup 2027. Đây được xem là bước đệm quan trọng cho những mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Top 10 FIFA hiện tại

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (nguồn: FPT Play)

