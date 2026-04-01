Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng ở bảng F, sau khi vượt qua Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường, nhờ pha lập công của Duy Mạnh, cùng cú đúp từ Nguyễn Xuân Son.

Tuyển Việt Nam vượt trội trước Malaysia. Ảnh: S.N

“Xuân Son lập cú đúp, Việt Nam thắng Malaysia 3-1 và xuất sắc giành trọn điểm số bảng F”, trang thể thao Bola của Indonesia viết.

Theo bài báo, “Việt Nam thể hiện màn trình diễn chắc chắn ngay từ những phút đầu tiên. Vừa bước sang phút thứ 6, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Duy Mạnh.

Việt Nam có thêm cơ hội thuận lợi nữa, nhưng Đỗ Hoàng Hên không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong hiệp 1, ‘Những chiến binh Sao Vàng’ rất nguy hiểm từ các tình huống cố định”.

Bola phân tích sự khác biệt từ Xuân Son – đặc biệt là khả năng không chiến – được thể hiện trong hiệp 2: “Tuyển Việt Nam gia tăng cường độ tấn công sau giờ nghỉ và hoàn toàn áp đảo.

Đầu tiên, Hoàng Hên thực hiện quả tạt chuẩn xác, để Xuân Son đánh đầu tung lưới Malaysia nâng tỷ số lên 2-0.

Những cú đánh đầu của Xuân Son một lần nữa được khẳng định như vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam. Nhận được đường chuyền hoàn hảo từ Trương Tiến Anh, anh dứt điểm bằng đầu nới rộng cách biệt 3-0”.

Sự lơ là của hàng thủ tuyển Việt Nam tạo cơ hội để Malaysia rút ngắn cách biệt từ chấm 11 mét, nhờ công Endrick.

“Kết quả này khẳng định thành tích hoàn hảo của tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với 18 điểm tuyệt đối sau 6 trận, giành vé đi Saudi Arabia”, Bola kết luận. “Còn Malaysia thì sao? Họ đã bị loại”.

Rất khó cản những cú đánh đầu của Xuân Son. Ảnh: S.N

Trong khi đó, cây bút Gregah Nurikhsani bình luận: “Tuyển Việt Nam vẫn hoàn hảo giữa những tranh cãi liên quan đến Malaysia”.

Nhà báo Indonesia dành lời khen: “Mặc dù đã chắc suất vào vòng trong trước lượt trận cuối cùng, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững quyết tâm.

Các cầu thủ tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Malaysia, khẳng định vị thế thống trị của mình trong bảng đấu”.

