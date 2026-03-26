Sáng 26/3, tại trụ sở VFF, Acecook Việt Nam và VFF tổ chức Lễ ký kết, công bố Nhà Tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026.

Tổng thư ký VFF – Nguyễn Văn Phú khẳng định: “Giải bóng đá Vô địch U15 quốc gia là một trong những sân chơi tiêu biểu trong hệ thống đào tạo trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. Đây cũng là môi trường để các cầu thủ trẻ thể hiện khát vọng, tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên”.

Cũng trong buổi Lễ ký kết, diễn ra hoạt động bốc thăm phân chia bảng đấu. VCK năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. Các đội thi đấu từ ngày 1/4 đến 14/4/2026 tại SVĐ Thành Long, TP.HCM. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có Becamex TP.HCM, Hà Nội I, Đà nẵng, Đắk Lắk.