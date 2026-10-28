U15 Việt Nam có 2 bàn dẫn trước nhưng sau đó để Rwanda gỡ hòa 2-2. Ở loạt luân lưu may rủi, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thua 2-4, tại Tier C, World Cup 2026.

Sau khi khép lại vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng R với 9 điểm, U15 Việt Nam gặp Rwanda (châu Phi) tại Tier C, nhóm tranh các vị trí từ 65 đến 96 chung cuộc, FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đứng thứ ba tại bảng Y, với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Sau 5 trận, Rwanda ghi 12 bàn và nhận 11 bàn thua.

Bước vào trận đấu, U15 Việt Nam thi đấu tự tin. Phút thứ 10, Xuân Vinh có tình huống đi bóng từ cánh phải cắt vào trong rồi thực hiện cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

U15 Việt Nam thua đáng tiếc trước đội bóng châu Phi. Ảnh: VFF

Trong hiệp 1, đại diện đến từ châu Phi tận dụng lợi thế về thể lực để đẩy cao tốc độ trận đấu, nhưng không thể ghi bàn vào lưới của U15 Việt Nam. Sang hiệp 2, phút 29, U15 Việt Nam được hưởng quả đá phạt từ gần giữa sân. Vận Tài sút căng khiến thủ môn Rwanda bắt không dính bóng, hậu vệ đội bạn sau đó trong nỗ lực phá bóng lên đã phản lưới nhà.

Phút 35, U15 Rwanda được hưởng quả đá phạt ngay ngoài vòng cấm U15 Việt Nam. Số 6 Bruce của đội bạn tung ra cú đá căng rút ngắn tỷ số còn 1-2. Chỉ đúng 1 phút sau, Rwanda có bàn gỡ hòa 2-2.

Hòa sau 40 phút thi đấu chính thức, hai đội phải giải quyết nhau bằng loạt luân lưu may rủi. U15 Việt Nam có hai cầu thủ đá hỏng là Tài Lộc và Khắc Hiếu, qua đó thua Rwanda 2-4.