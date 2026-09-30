Ở trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít được thi đấu ở hai trận trước đó. U16 Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo được một số cơ hội từ các tình huống tấn công biên, phạt góc. Tuy nhiên, U16 Kyrgyzstan mới là đội tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số ở phút 21.

Sang hiệp hai, ban huấn luyện tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự nhằm tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ. U16 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ và có một số cơ hội đáng chú ý, trong đó Trọng Hiệp hai lần có cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương. U16 Kyrgyzstan sau đó ghi thêm hai bàn ở các phút cuối, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

U16 Việt Nam có 3 trận đấu bổ ích tại giải. Ảnh: VFF

Như vậy, U16 Việt Nam kết thúc giải CFA Team China 2026 với 3 trận thua, trước U16 Australia (2-4), U16 Trung Quốc (0-1) và U16 Kyrgyzstan (0-3). Dù toàn thua nhưng CFA Team China 2026 mang đến cho U16 Việt Nam cơ hội cọ xát với các đối thủ chất lượng. Quan trọng hơn, việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ, đặc biệt ở trận đấu cuối cùng, giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để rà soát, đánh giá lực lượng, phục vụ quá trình chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2027.

Theo kế hoạch, U16 Việt Nam dự kiến tiếp tục có đợt tập huấn vào tháng 12 và thi đấu hai trận giao hữu với U16 Hàn Quốc. Đây sẽ là những cơ hội tiếp theo để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng cho mục tiêu dài hạn ở cấp độ U17.