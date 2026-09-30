"Thực sự thấy tuyển Việt Nam thua tôi không phiền lòng vì Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh. Những giải đấu gần đây, họ vắng nhiều cầu thủ giỏi, thành ra chúng ta có cảm giác là họ yếu. Thái Lan hiện tại đang có những con người tốt. Mặc dù không phải tất cả đều đạt phong độ cao nhất, nhưng đã trình diễn một lối chơi bài bản, lớp lang.

Chanathip ở hàng công là người dẫn dắt những pha bóng của Thái Lan. Họ lên bóng ít nhưng mạch lạc. Cách đá của Thái Lan rất chững chạc và có đường nét. Người phân phối bóng không phải lúc nào cũng làm tốt, nhưng rõ ràng là có nét và nguy hiểm.

Có Chanathip, Thái Lan còn triển khai được những miếng đánh để tạo ra cơ hội sút xa. Tóm lại, so với thời đỉnh cao, Chanathip lúc này chỉ khoảng 60% phong độ. Nhưng anh ấy vẫn mang lại những đường nét và sợi dây kết nối giữa các cầu thủ", BLV Quang Huy đánh giá về sức mạnh của Thái Lan ở trận thắng tuyển Việt Nam 2-0.

Chanathip dẫn dắt lối chơi Thái Lan. Ảnh: FAT

Về tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy nhận xét: "Chúng ta vắng những cầu thủ quan trọng và yếu đi nhiều so với ASEAN Cup. Thái Lan mạnh lên, còn chúng bị giảm sức mạnh, lại bị thua sớm nữa. Thành ra, mặc dù các cầu thủ rất cố gắng, các phương án xoay chuyển cũng đã tạo ra cơ hội, nhưng vẫn phải khẳng định trận này Thái Lan thắng xứng đáng.

Ai đó tiếc cho tuyển Việt Nam vì có một số cơ hội, nhưng nhìn chung Thái Lan nắm bắt được cơ hội tốt hơn. Họ có bàn thắng trước, và cách họ cầm giữ trận đấu cho đến những phút cuối cùng vẫn cho thấy bản lĩnh".

"Trong xu hướng nhập tịch, tăng cường lực lượng, Thái Lan cũng có đủ những người tốt nhất. Indonesia, Malaysia và cả Philippines nữa, có sự cạnh tranh mạnh, có những cầu thủ nhập tịch để cùng nhau tiến đều. Qua đó, chất lượng của khu vực cũng được nâng lên. Chúng ta mong một ngày sớm bóng đá có mặt tại World Cup, còn cứ coi mình là số một thì nhiều khi nó là sự huyễn hoặc, chứ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam ở một tầm cao hơn hẳn những đối thủ còn lại", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam có một trận đấu không tốt. Ảnh: V.A

Về việc tuyển Việt Nam chơi không tốt như ASEAN Cup 2025 vì vắng Xuân Son, BLV Quang Huy chia sẻ quan điểm: "Xuân Son sau chấn thương rất nặng đã cố gắng trở lại, nhưng không thể như trước được nữa. Mặc dù vậy thì Xuân Son vẫn là trung phong hay nhất mà tuyển Việt Nam có được. Không ai bằng anh cả.

Đình Bắc thì sở trường là đá dạt sang biên, chứ đóng vai trò trung phong thì Đình Bắc vẫn còn non. Tôi cho rằng việc Xuân Son phải rời đội vì chấn thương là cực chẳng đã. Nhưng trong bóng đá, đôi khi cái nhìn của chúng ta phải toàn diện. Gần đây có một số người chê Quang Hải. Thế rồi bản thân những người đó lại nói: “Giá mà hiệp hai có Quang Hải thì sẽ khác”.

Đôi khi chúng ta cứ đặt mình lên một tầm cao quá. Cầu thủ người ta có lúc phong độ thế này, thế kia. Xuân Son và Quang Hải vẫn là những con người rất đẳng cấp, vẫn cần cho tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại".

Tuyển Việt Nam cần chuẩn bị lực lực lượng tốt nhất cho VCK Asian Cup 2027

"Tôi nghĩ rằng trận thua của tuyển Việt Nam mấu chốt vẫn là đối thủ mạnh. Thành ra chúng ta làm gì họ cũng đoán bắt được. Họ là những cầu thủ có trình độ cao. HLV Kim Sang Sik bố trí con người thiên về phòng ngự phản công, chuyển đổi trạng thái, thiên về kiểu đá lì lợm, thử thách sự kiên nhẫn. Nhưng chúng ta lại để thủng lưới sớm quá, thành ra không bảo đảm được cái ý đồ đấy. Bàn thua sớm nằm ngoài kịch bản, buộc chúng ta cũng phải dâng lên và đến lúc cuối chấp nhận mạo hiểm để rồi phải thua thêm.

Tuyển Việt Nam lúc này hướng đến cơ hội tranh giải ba. Tôi mong muốn HLV Kim Sang Sik có nhiều thử nghiệm ở hai trận đấu kế tiếp. Sau đó chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều điều, trở về với giải quốc nội, theo dõi thêm cầu thủ và có một bộ khung vững vàng cho Asian Cup 2027", BLV Quang Huy chốt lại.

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