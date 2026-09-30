Sau khi Xuân Son dính chấn thương chia tay sớm với FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam mất thêm một tiền đạo nữa. Được biết, vì lý do gia đình, Gia Hưng xin rời đội để về nước. Như vậy, tuyển Việt Nam chỉ còn 3 tiền đạo là Đình Bắc, Tài Lộc và Minh Hoàng.

Sau trận thua Thái Lan 0-2, tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết. Dù vậy, phía trước thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn trận gặp Pakistan ở cuối vòng bảng để đi tiếp, tranh vị trí hạng Ba.

HLV Kim Sang Sik để Gia Hưng về nước. Ảnh: VFF

Trong sáng 30/9, tuyển Việt Nam trở lại tập luyện trước khi di chuyển từ Bandung lên Jakarta (Indonesia), chuẩn bị cho trận gặp Pakistan, ngày 2/10. Các cầu thủ đều quên đi thất bại trước Thái Lan để hướng về phía trước.

Tiền vệ Minh Khoa cho biết: "Phải hơn một năm rưỡi tôi mới có cơ hội trở lại tuyển Việt Nam. Đây là một cơ hội cũng như một vinh dự rất lớn, nên bản thân tôi lúc nào cũng cố gắng hết mình để thể hiện những gì tốt nhất.

Minh Khoa tin tưởng tuyển Việt Nam chơi tốt hơn ở trận tới. Ảnh: V.A

Thái Lan ở giải đấu này tập hợp toàn bộ những cầu thủ mạnh nhất của họ. Chúng tôi cố gắng thể hiện hết sức mình, nhưng kết quả lại không được như mong muốn.

Minh Khoa khẳng định trong bóng đá có lúc thắng, lúc thua, điều quan trọng là tuyển Việt Nam thi đấu hết sức mình. Anh hy vọng người hâm mộ luôn ở bên, đồng hành cùng đội tuyển.

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