Ưu thế đá trên sân nhà Pleiku giúp U17 HAGL nhập cuộc đầy tự tin, tạo ra thế trận rất chủ động. Tuy nhiên, Thể Công Viettel rất bản lĩnh, từng bước bẻ gãy sự hưng phấn do chủ nhà tạo ra, giành quyền kiểm soát trận đấu. Sau 29 phút, đội bóng áo lính có được bàn mở tỉ số nhờ pha dứt điểm nhanh của Thành Đạt.

U17 HAGL gục ngã với tỉ số đậm trước Thể Công Viettel

Sau bàn thua 6 phút, HAGL có được bàn gỡ của Mạnh Nguyễn. Tuy nhiên, khoảnh khắc loé sáng này không kéo dài lâu, vì Đại Nhân sau một tình huống đá bồi cận thành đã kịp đưa Thể Công Viettel dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Hiệp 2, Thể Công Viettel hoàn toàn làm chủ trận đấu, liên tiếp gia tăng cách biệt. Đại Nhân có 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 46 và 52, giúp Thể Công Viettel dẫn 4-1 ngay đầu hiệp 2 và tạo ra cú hat-trick đầu tiên của VCK. Nửa cuối trận đấu, đội bóng áo lính có thêm 1 pha lập công của Quang Danh, trong khi Gia Huy ghi thêm được 1 bàn danh dự cho HAGL, chung cuộc chủ nhà chịu thúc thủ 2-5.

Dàn tuyển thủ U17 Việt Nam giúp PVF dễ dàng đánh bại SHB Đà Nẵng

Trong khi đó, với nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam trong đội hình, PVF dễ dàng đánh bại SHB Đà Nẵng 3-0, qua đó cùng Thể Công Viettel chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu bảng A, VCK bóng đá U17 quốc gia- Cup Rồng Đỏ 2026.