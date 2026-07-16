Tài Lộc là tân binh đáng chú ý nhất ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trước khi được triệu tập, cầu thủ sinh năm 1994 ghi dấu ấn trong màu áo CLB Ninh Bình ở mùa giải 2025/26, với 11 bàn thắng. Nhìn rộng hơn, khi thi đấu cho nhiều đội bóng khác nhau như CAHN, Hà Nội FC, Thể Công Viettel... Tài Lộc cũng đều khẳng định được giá trị của mình.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao sự thích nghi cùng những phẩm chất của Tài Lộc. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét: "Tài Lộc hay Patrik Lê Giang giúp đội tuyển có lực lượng mạnh hơn so với trước đây. Thời gian tới, chúng tôi cố gắng giúp các cầu thủ có sự gắn kết, thi đấu tốt nhất tại ASEAN Cup 2026".

Tài Lộc có vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik cũng lên kế hoạch sử dụng Tài Lộc cùng Xuân Son và Hoàng Hên trong đội hình chính. Phương án này được chiến lược gia sinh năm 1976 thử nghiệm nhiều lần trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua.

Tuy nhiên, ông Kim vẫn có thêm những phương án bất ngờ, khi Tài Lộc hay Hoàng Hên là những cầu thủ đa năng, có thể đảm nhiệm tốt ở nhiều vị trí.

"Về khả năng 3 cầu thủ nhập tịch Brazil là Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng cùng thi đấu ở tuyển Việt Nam, tùy từng trận đấu chúng tôi có những kế hoạch riêng, tạo nên những sơ đồ chiến thuật cũng như nhân sự phù hợp", HLV Kim Sang Sik nói.

Theo tiết lộ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, việc HLV Kim Sang Sik bố trí Tài Lộc ở nhiều vị trí khác nhau trong các trận giao hữu vừa qua giúp cầu thủ này phát huy tối đa khả năng.

HLV Kim Sang Sik chuẩn bị nhiều phương án cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

"Hai trận đầu HLV Kim Sang Sik xếp Tài Lộc đá tiền vệ trụ, nhưng trận cuối lại thử ở vị trí khác. Với mỗi cầu thủ, được thi đấu nhiều vị trí là điều rất tốt. Tài Lộc có rất nhiều điểm mạnh, đặc biệt là khả năng sút phạt và tốc độ rất tốt. Tôi hy vọng khi bước vào giải, Tài Lộc đóng góp nhiều kiến tạo cũng như nhiều bàn thắng cho tuyển Việt Nam", Hoàng Đức cho biết.

Theo tìm hiểu, ngoài vị trí tiền vệ trụ, Tài Lộc có thể được HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đá tiền đạo phải, hoặc thậm chí là... hậu vệ, thay cho Duy Mạnh chấn thương vừa chia tay tuyển Việt Nam.

Dù được sử dụng thế nào thì Tài Lộc đều rất tự tin hành thành nhiệm vụ. Anh khẳng định: "Tuyển Việt Nam là một tập thể rất đoàn kết. Tôi cũng từng thi đấu chung với rất nhiều cầu thủ ở đây rồi, nên đối với tôi, việc thích nghi diễn ra dễ dàng hơn. Vì vậy, giờ tôi cứ tập trung qua từng ngày và cố gắng cống hiến những gì tốt nhất".