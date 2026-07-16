Với việc chấn thương không kịp bình phục trước ngày khởi tranh ASEAN Cup 2026, tiền vệ Khuất Văn Khang phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam. Anh là cầu thủ thứ 4 phải rời đội tuyển trong đợt tập trung lần này.

Trước đó, Ngô Đăng Khoa, Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh phải trở về CLB để điều trị chấn thương. Sự vắng mặt của các cầu thủ trên khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu với vấn đề nhân sự đội tuyển, trong bối cảnh ASEAN Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa là khai mạc.

Văn Khang lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026.

Để có đủ quân số 26 cầu thủ, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung Khổng Minh Gia Bảo lên tuyển Việt Nam. Trung vệ thuộc biên chế CA TP.HCM từng được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lên tuyển Việt Nam hồi tháng 11/2025, chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sau khi từ Hàn Quốc về nước, trong 2 ngày qua, tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 và thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7.

Sáng 20/7, tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi.