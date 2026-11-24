HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam sau trận hòa New Zealand 3-3, đồng thời nói về mục tiêu ở trận cuối gặp Mali ở World Cup.

Tối 23/11, U17 Việt Nam trải qua trận đấu giàu cảm xúc khi hòa 3-3 trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn kiên trì chiến đấu và lần lượt có bàn gỡ nhờ công của Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang.

HLV Cristiano Roland thừa nhận mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng. Dù vậy, ông vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò khi không bỏ cuộc và chiến đấu đến những phút cuối để giành lại một điểm.

HLV Cristiano Roland tự hào về các học trò. Ảnh: VFF

“Chúng tôi biết đây là trận đấu rất khó khăn. Đáng tiếc là đội để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện có sự chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ chiến đấu đến cùng để tìm kiếm điểm số. Bây giờ, U17 Việt Nam cần sửa chữa những sai sót, rút kinh nghiệm từ trận đấu này và hướng đến cuộc đối đầu tiếp theo”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV trưởng U17 Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận các học trò gặp bất lợi trước đối thủ. Tuy nhiên, ông cũng tự hào khi đội bóng ghi được ba bàn vào lưới U17 New Zealand có ưu thế rõ rệt về thể hình và sức mạnh.

“Điều mọi người có thể dễ dàng nhận ra là sự khác biệt về thể chất, vóc dáng giữa hai đội. U17 New Zealand có lợi thế đó. Nhưng chúng tôi ghi được ba bàn trước một đội bóng mạnh hơn về thể chất và chiến đấu đến cùng để tìm kiếm chiến thắng. Tại World Cup lần này, U17 Việt Nam ghi tổng cộng năm bàn vào lưới những đối thủ có ưu thế thể chất rất lớn. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của các cầu thủ.

Ghi bàn ở World Cup mang lại cảm xúc rất lớn. Các cầu thủ có quyền ăn mừng, nhưng sau đó phải nhanh chóng trở lại thi đấu và làm tốt hơn. Đó cũng là một phần của quá trình học hỏi, trưởng thành”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Ảnh: M.A

Với 1 điểm sau 2 trận, U17 Việt Nam phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối để đi tiếp. HLV Cristiano Roland nói: "Chúng tôi làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ có hai trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các cầu thủ tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam”.

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