U17 Việt Nam dồn toàn lực đánh bại U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, bởi đây có thể là cơ hội duy nhất để giành vé đi tiếp tại U17 World Cup 2026.

Trong trận ra quân U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam thúc thủ 2-3 trước U17 Bỉ. Dù thua nhưng cơ hội đi tiếp với đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn còn nguyên, thậm chí sẽ rất sáng cửa nếu đánh bại U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, ngày 23/11 tới.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Mali dẫn đầu bảng G với 3 điểm (cùng điểm với U17 Bỉ nhưng hơn về hiệu số). U17 Việt Nam xếp thứ 3, trong khi U17 New Zealand đứng cuối bảng.

Theo thể thức giải đấu (48 đội chia thành 12 bảng), 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam xác định trận đấu trọng tâm là cuộc đối đầu với U17 New Zealand.

Nếu đánh bại U17 New Zealand, U17 Việt Nam có 3 điểm và nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua vé đi tiếp. BLV Quang Huy đánh giá trận gặp U17 New Zealand mang tính "sống còn" với đoàn quân của thầy trò HLV Cristiano Roland. Đây là trận đấu mà U17 Việt Nam không được phép thua, thậm chí hòa cũng khiến cơ hội vào vòng trong gần như khép lại.

Lý do bởi ở lượt cuối, đối thủ U17 Mali được đánh giá rất mạnh. Đội bóng này có chiến thắng dễ dàng 3-0 U17 New Zealand ở trận ra quân, với sức mạnh vượt trội. Họ gây ấn tượng bởi tốc độ, nền tảng thể lực cùng khả năng duy trì sức ép trong suốt trận đấu.

Trong 3 bàn thắng của U17 Mali trước U17 New Zealand thì 2 bàn đến từ tiền vệ Maiga và 1 bàn từ hậu vệ biên Sacko. Điều đó cũng có nghĩa mọi cầu thủ trên sân của đại diện châu Phi đều có thể được giao nhiệm vụ ghi bàn.

U17 Việt Nam từng gây khó khăn với U17 Bỉ, nhưng không có nghĩa làm được điều tương tự trước U17 Mali. Yếu tố bất ngờ của đội bóng đến từ Đông Nam Á không còn, trong khi vấn đề thể lực ở trận cuối vòng bảng sẽ là một bài toán với U17 Việt Nam.

Trong khi đó, U17 New Zealand được đánh giá "ngang cơ" với U17 Việt Nam. Đội bóng này chủ yếu tận dụng lợi thế về chiều cao để chơi bóng bổng. Trong 4 lần dự World Cup trước đó, U17 New Zealand đều bị loại ở vòng bảng.

U17 Việt Nam sẽ "dễ thở" nếu giải quyết được U17 New Zealand. Khi đó, Nguyễn Lực cùng các đồng đội chỉ cần hạn chế bàn thua ở trận cuối, hay đẹp nhất là một trận hòa, cơ hội đi tiếp dành cho đội có thành tích thứ 3 tốt nhất là rất sáng sủa.

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