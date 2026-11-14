U19 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực nhưng để thua đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước đối thủ mạnh U19 Hàn Quốc ở lượt thứ 2 Panda Cup 2026 đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau trận thua U19 Trung Quốc 1-3 trong trận ra quân, U19 Việt Nam tiếp tục gặp thử thách lớn tại Panda Cup 2026 khi đối đầu với U19 Hàn Quốc. Ở trận mở màn, đội bóng xứ Kim chi hoà U19 Tajikistan 1-1.

Đúng như dự đoán, U19 Hàn Quốc là đội chiếm thế trận, kiểm soát bóng lên tới hơn 70% trong khoảng 20 phút đầu trận đấu. Dù vậy, đoàn quân của HLV Kim Jung Soo gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam được cọ xát với các đối thủ mạnh.

Phút 39, U19 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số với tình huống dứt điểm dứt điểm cận thành. Những lợi thế về thể hình, thể lực, khả năng tranh chấp giúp U19 Hàn Quốc khai thông thế bế tắc.

Ngay đầu hiệp 2, trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 49, U19 Việt Nam có bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống tấn công bài bản. Sau bàn gỡ hoà, tinh thần của các cầu thủ trẻ Việt Nam lên rất cao.

Phút 82, sau nhiều tình huống gây sức ép, U19 Hàn Quốc ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thua rất đáng tiếc cho U19 Việt Nam khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi tốt hơn so với hiệp 1, thậm chí có nhiều thời điểm ép sân U19 Hàn Quốc.

Sự thua thiệt về thể hình, thể lực khiến U19 Việt Nam không thể gây đột biến ở những phút cuối, đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

U19 Việt Nam thi đấu trận cuối cùng tại Panda Cup 2026, gặp Tajikistan vào ngày 17/11.