Tuyển Việt Nam thử nghiệm nhiều nhân tố mới trong trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), nhưng màn trình diễn chưa đủ mang đến sự yên tâm cho HLV Kim Sang Sik.

Những phép thử mới ở tuyển Việt Nam

Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) không chỉ mang đến khởi đầu thuận lợi cho tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026, mà còn cho thấy nỗ lực tìm kiếm nhân tố mới của HLV Kim Sang Sik.

Ở đội hình xuất phát, chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ hoặc chưa có nhiều thời gian thi đấu ở ĐTQG như Lý Đức, Ngọc Sơn, Hồng Phúc, Minh Khoa, Minh Phúc. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức.

HLV Kim Sang Sik đưa ra nhiều thử nghiệm về nhân sự cho tuyển Việt Nam

Trong hiệp 2, ông Kim Sang Sik tiếp tục đưa Văn Khang, Việt Cường, Vĩnh Nguyên, Văn Tùng và Thanh Nhàn vào sân, qua đó tận dụng tối đa cơ hội kiểm tra lực lượng thay vì chỉ hướng đến chiến thắng.

Việc tuyển Việt Nam sử dụng nhiều gương mặt ít được thi đấu không quá bất ngờ bởii hàng loạt trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son hay Hoàng Hên vắng mặt. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là HLV Kim Sang Sik đã mạnh dạn thử nghiệm, tìm kiếm thêm những lựa chọn cho tương lai.

Đây là hướng đi cần thiết, vì tuyển Việt Nam không thể mãi phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ quen thuộc. Dù vậy, trao cơ hội mới chỉ là bước đầu, còn để hình thành một bộ khung đủ sức cạnh tranh là câu chuyện khác.

Cần HLV Kim Sang Sik kiên nhẫn

Nhìn vào màn trình diễn trước Đài Loan (Trung Quốc), những thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik mang đến một số tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định tuyển Việt Nam đã tìm được những lựa chọn thực sự đáng tin cậy.

Olaha Mạnh Đức là trường hợp nổi bật nhất. Tiền đạo nhập tịch ghi bàn ngay trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam, đồng thời cho thấy khả năng hòa nhập tương đối tốt, giúp hàng công có thêm phương án đáng chú ý.

Nhưng ngoại trừ Olaha Mạnh Đức, phần còn lại vẫn cần HLV Kim Sang Sik kiên nhẫn

Với những cầu thủ còn lại, tinh thần thi đấu và sự nỗ lực là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, khả năng phối hợp, tổ chức tấn công và tạo ra những tình huống đột biến vẫn chưa thực sự thuyết phục. Một số cá nhân có thời điểm chơi tốt, nhưng chưa nhiều người tạo được dấu ấn đủ rõ để mang đến sự yên tâm.

Điều này cũng dễ hiểu khi đội hình có nhiều thay đổi, các cầu thủ chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, nhất là khi phần lớn đều thiếu kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ ĐTQG.

Bởi vậy, HLV Kim Sang Sik có thể hài lòng với tinh thần của các học trò, nhưng chưa nên vội xem những thử nghiệm vừa qua là lời giải cho bài toán nhân sự. Những gương mặt mới cần thêm cơ hội để chứng minh khả năng duy trì phong độ, thích nghi chiến thuật và tạo ra khác biệt trước các đối thủ chất lượng hơn.

Tuyển Việt Nam chưa thể có ngay bộ khung mới sau một trận giao hữu, nhưng điều đó không đáng lo. Quan trọng là HLV Kim Sang Sik tiếp tục kiên nhẫn với những lựa chọn của mình, bởi tìm được nhân tố mới chỉ là bước đầu, giúp các cầu thủ trưởng thành mới là thử thách thực sự.

Xem màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn