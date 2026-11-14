U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Qatar là vô địch Gia Lai VTV Cup 2026, nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh còn hướng đến màn trình diễn thuyết phục hơn trong trận đấu cuối.

Lợi thế trong tay U23 Việt Nam

Hai chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore giúp U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11 với nhiều lợi thế trong cuộc đua vô địch tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Với 6 điểm tuyệt đối, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn U23 Qatar 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa đội chủ giải chỉ cần một kết quả hòa để đăng quang, trong khi đối thủ buộc phải giành chiến thắng.

U23 Việt Nam chỉ cần hoà sẽ giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026

Tuy nhiên, lợi thế điểm số không có nghĩa U23 Việt Nam được phép chủ quan. Sau trận hòa U23 Singapore, đội bóng Tây Á đã đánh bại U23 Thái Lan 2-1, cho thấy khả năng tạo ra khác biệt khi có cơ hội. Sức mạnh thể chất, tốc độ và khả năng tranh chấp của U23 Qatar cũng là những thử thách đáng kể với các cầu thủ chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam có cơ sở để tự tin. Đội cho thấy khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng cơ hội khá tốt qua chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan. Đến trận gặp U23 Singapore, dù gặp khó trước hàng phòng ngự số đông, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn kiên trì tìm kiếm bàn thắng.

Dẫu vậy, một kết quả hòa để lên ngôi vô địch có lẽ chưa phải điều mà U23 Việt Nam mong muốn. Khi được chơi trên sân nhà, cùng sự cổ vũ của khán giả Gia Lai, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có lý do để hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Điều quan trọng hơn cả chiếc cúp

Nếu trận thắng U23 Thái Lan mang đến nhiều tín hiệu tích cực, cuộc đối đầu U23 Singapore lại chỉ ra những vấn đề U23 Việt Nam cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng xử lý và dứt điểm trong những tình huống quyết định.

Trước đối thủ chủ động phòng ngự số đông, các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo ra không ít cơ hội nhưng thiếu sự chính xác ở khâu cuối cùng. Chiến thắng tối thiểu giúp đội hoàn thành mục tiêu điểm số, song chưa thể khiến HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn hài lòng.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh còn hướng đến mục tiêu hoàn thiện bản thân qua từng trận đấu

Gặp U23 Qatar, bài toán có thể khác. Đối thủ buộc phải thắng nên khó duy trì cách chơi thận trọng trong suốt trận đấu. Đây là cơ hội để U23 Việt Nam khai thác khoảng trống, phát huy tốc độ trong những pha chuyển trạng thái và kiểm chứng khả năng phối hợp khi chịu sức ép lớn hơn.

Tất nhiên, sau 2 trận đấu trong vòng 3 ngày, thể lực và sự tập trung cũng là những yếu tố cần được tính toán. HLV Đinh Hồng Vinh phải tìm được sự cân bằng giữa mục tiêu giành chiến thắng và việc tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ.

Có thể thấy, Gia Lai VTV Cup 2026 chỉ là giải giao hữu. Chức vô địch có thể mang đến sự khích lệ đáng kể, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở những gì U23 Việt Nam thu được sau ba trận đấu với các đối thủ có phong cách khác nhau.

U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội giữ chiếc cúp ở lại Gia Lai. Nhưng một chiến thắng thuyết phục trước U23 Qatar, cùng những cải thiện rõ ràng về lối chơi, mới là lời khẳng định có ý nghĩa hơn cho hành trình phía trước của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam (4-2-3-1): Cao Văn Bình; Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức; Hoàng Minh, Văn Thuận; Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ; Minh Tâm.

U23 Qatar (3-4-3): Mohamed Faouzi Lengliz; Aatif Magdi, Zaid Burhan, Jad Bassem; Adam Friakh, Ali Shahabi, Nawaf Alawi, Alwaleed Alhausawi; Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Ibrahim.

Dự đoán tỉ số: Hoà 1-1

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