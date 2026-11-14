Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Qatar:

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U23 Việt Nam dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11, với mục tiêu giành chức vô địch Gia Lai VTV Cup 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sử dụng sơ đồ ba trung vệ, gồm Nguyên Hoàng, Quang Kiệt và Tuấn Khải. Thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục được tin tưởng trấn giữ khung thành.

U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Hai hành lang cánh dự kiến thuộc về Bảo Long và Long Vũ, trong khi Quang Duyệt cùng Đức Phú đảm nhiệm tuyến giữa.

Đáng chú ý, Williams Minh Hoàng được kỳ vọng đá cao nhất, nhận hỗ trợ từ Khoa Ngô và Văn Thuận.

Với đội hình giàu tốc độ, U23 Việt Nam quyết tâm đánh bại hoặc ít nhất một trận hoà trước U23 Qatar để lên ngôi vô địch.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Qatar

U23 Việt Nam (3-4-3): Cao Văn Bình; Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Đinh Quang Kiệt; Thanh Đức, Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Quang Duyệt, Lê Đình Long Vũ; Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng, Văn Thuận.

U23 Qatar (3-4-3): Mohamed Faouzi Lengliz - Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi, Jad Bassem Elsayed Saleh - Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri, Alwaleed Mohamad Alhausawi - Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Tamer H M Ibrahim.

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