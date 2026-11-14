Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn có thể nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik khi tuyển Việt Nam đọ sức với Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026, ngày 17/11.

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0 tối 11/11 trên sân Thiên Trường, Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính trên hàng công, bên cạnh Olaha Mạnh Đức và Trần Ngọc Sơn.

Việc dùng Đình Bắc ngay trận ra quân cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn đánh giá khả năng phối hợp, tổ chức lối chơi trong hệ thống chiến thuật đội tuyển. Trên thực tế, Đình Bắc và tân binh Olaha Mạnh Đức chơi khá ăn ý với nhau, mỗi người đóng góp 1 bàn thắng.

Sau khi chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), về lý thuyết Đình Bắc đã xong nhiệm vụ. HLV Kim Sang Sik gọi nhiều cầu thủ mới lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này, và tất cả đều có cơ hội được thể hiện.

Đình Bắc có vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Tuy nhiên, khả năng HLV Kim Sang Sik vẫn sử dụng Đình Bắc là rất cao, trong bối cảnh tuyển Việt Nam vừa chia tay 4 cầu thủ là Patrik Lê Giang, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Olaha Mạnh Đức.

Tuyển Việt Nam lúc này còn 5 tiền đạo gồm: Đình Bắc, Văn Tùng, Việt Cường, Thanh Nhàn và Đăng Dương. Trong số này có 3 cầu thủ chưa thi đấu phút nào là Thanh Nhàn, Đăng Dương và Văn Tùng. Nếu không có vấn đề gì về sức khỏe, cả 3 sẽ được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở trận gặp Kyrgyzstan để có những đánh giá, kiểm tra.

Tuy nhiên, nếu chỉ dùng 3 tiền đạo trên, rõ ràng hàng công của tuyển Việt Nam khó có thể tạo ra áp lực trước Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn so với Đài Loan (Trung Quốc). HLV Kim Sang Sik vẫn cần vai trò của Đình Bắc, bởi ngoài mục tiêu thử nghiệm, tuyển Việt Nam cũng hướng tới chiến thắng.

Đình Bắc có thể vào sân từ ghế dự bị. HLV Kim Sang Sik tiếp tục dùng tiền đạo CAHN ở vị trí tiền đạo lệch cánh, tận dụng tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến của cầu thủ này.

Trận đấu với Kyrgyzstan là phép thử có chất lượng chuyên môn cao hơn đối với tuyển Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để Đình Bắc chứng minh năng lực trước một đối thủ có thể hình, thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp tốt.

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