Highlights U20 Maroc 2-0 U20 Argentina:

Trước một đối thủ giàu truyền thống là U20 Argentina, đại diện Bắc Phi chơi đầy bản lĩnh và gợi nhớ hình ảnh các chàng trai Maroc từng làm nên kỳ tích ở World Cup 2022.

Ngay phút 12, Yassir Zabiri mở tỷ số bằng cú đá phạt hoàn hảo khiến thủ môn U20 Argentina hoàn toàn bó tay.

Yassir Zabiri trở thành người hùng của U20 Maroc khi ghi cả hai bàn trong trận chung kết - Ảnh: FIFA

Chỉ 17 phút sau, chính Zabiri nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm tinh tế từ đường kiến tạo của Othmane Maamma.

Hai bàn thắng sớm giúp U20 Maroc chiếm ưu thế, buộc Argentina phải dồn lên tấn công nhưng vấp phải hàng thủ thép và lối chơi kỷ luật của đại diện châu Phi.

Sang hiệp hai, U20 Argentina tung hàng loạt cầu thủ tấn công và hai lần yêu cầu phạt đền, nhưng VAR đều bác bỏ.

U20 Maroc nâng cao chức vô địch lịch sử - Ảnh: FIFA

Sức ép, tranh cãi và thẻ vàng xuất hiện dày đặc, phản ánh sự căng thẳng của một trận chung kết kinh điển. Tuy nhiên, U20 Maroc vẫn đứng vững cho đến phút cuối, bảo toàn chiến thắng 2-0.

Đây là ngày lịch sử của bóng đá U20 Maroc và cả châu Phi - khi họ không chỉ đăng quang mà còn chứng minh rằng, giấc mơ vô địch thế giới của châu lục này đã trở thành hiện thực.