Ngay từ những phút đầu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã áp đảo hoàn toàn đối thủ. Chỉ sau 3 phút, Lưu Hoàng Vân tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương để ghi bàn mở tỷ số, tạo lợi thế tinh thần lớn cho đội chủ nhà.

U20 nữ Việt Nam thắng dễ U20 Kyrgyzstan - Ảnh: VFF

Phút 28, Khánh Vy để lại dấu ấn với pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi tung cú sút căng khiến thủ môn Kyrgyzstan lúng túng đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì áp lực. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, buộc đối thủ phòng ngự trong thế bị động.

Phút 73, từ quả phạt góc, Khánh Vy chọn vị trí chuẩn xác và đánh đầu hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

U20 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U20 châu Á với thành tích toàn thắng vòng loại - Ảnh: VFF

Ngoài ba bàn thắng, các chân sút như Quỳnh Anh, Thanh Hiếu hay Hồng Yêu cũng liên tục thử thách hàng thủ Kyrgyzstan, khẳng định sức mạnh toàn diện của đội bóng áo đỏ.

Với phong độ chói sáng, U20 Việt Nam không chỉ giành vé mà còn gửi thông điệp rõ ràng: họ sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại VCK U20 châu Á Thái Lan 2026.