Vòng bán kết U20 World Cup 2025 khép lại trong kịch tính và cảm xúc. U20 Pháp, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, đã bất ngờ dừng bước trước U20 Maroc - đội bóng tiếp tục hành trình kỳ diệu của mình.

U20 Maroc gây bất ngờ lớn khi hạ U20 Pháp để giành vé vào chung kết - Ảnh: FIFA

Trận đấu giữa U20 Maroc và U20 Pháp diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. Maroc mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha phản lưới của thủ môn Lisandru Olmeta.

Sang hiệp hai, Lucas Michel gỡ hòa cho đại diện châu Âu cuối cùng, nhưng chiếc thẻ đỏ của Rabby Nzingoula trong hiệp phụ khiến Les Bleuets mất người đúng lúc quyết định.

Hòa nhau 1-1 sau 120 phút nghẹt thở, hai đội buộc phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu. Trên chấm 11m, đại diện châu Phi bản lĩnh hơn, thắng 5-4 để giành vé vào chung kết, tạo nên cơn địa chấn lớn nhất giải.

U20 Argentina thắng tối thiểu U20 Colombia để vào tranh ngôi vô địch U20 World Cup 2025 - Ảnh: FIFA

Ở cặp bán kết còn lại, lứa đàn em Lionel Messi - U20 Argentina đánh bại U20 Colombia 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Mateo Silvetti phút 72.

Như vậy, chung kết năm nay sẽ là màn đối đầu giữa U20 Argentina và “ngựa ô” Maroc - một cuộc chạm trán giữa bản lĩnh Nam Mỹ và tinh thần phi thường của châu Phi, hứa hẹn viết tiếp chương cuối đầy cảm xúc cho đầy cảm xúc cho giải đấu.

Trận chung kết U20 World Cup 2025 giữa U20 Argentina và U20 Maroc diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/10 tới, theo giờ Việt Nam.