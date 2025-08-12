Nhiều lựa chọn mới

Sự xuất hiện của loạt cầu thủ Việt kiều trong mùa giải V-League 2025/26 hứa hẹn mang lại làn gió mới cho bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, trong những cái tên trở về “quê cha đất tổ” chơi bóng có kha khá người còn rất trẻ.

Đỗ Nguyễn Thành Chung (Chung Nguyen Do), Brando Ly, Vadim Nguyễn chẳng hạn, cả 3 cầu thủ này đều khá trẻ và được coi là những phương án tiềm năng cho U23 Việt Nam và thậm chí cả tuyển Việt Nam trong tương lai.

Chung Nguyen Do là cầu thủ Việt kiều đang nhận về nhiều sự kỳ vọng bậc nhất

Những cầu thủ này, đa phần được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở nước ngoài, mang theo những phẩm chất quý giá như tư duy chiến thuật hiện đại, thể lực sung mãn và kỷ luật tốt.

Chính bởi thế HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ không bỏ qua những tài năng này trong các giải đấu sắp tới, như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games diễn ra vào cuối năm nay.

Nhưng liệu có là dễ dàng?

Tuy nhiên, từ tiềm năng đến thành công là một quãng đường dài. Bài học từ Viktor Lê tại giải U23 Đông Nam Á vừa qua là minh chứng rõ nhất: được kỳ vọng nhiều nhưng lại thể hiện mờ nhạt, không để lại dấu ấn đáng kể.

Hay thậm chí như Văn Lâm, Nguyễn Filip thời điểm mới trở về Việt Nam cho thấy, dù có kỹ năng cá nhân tốt, việc thích nghi với lối chơi tập thể và sự hoà nhập vẫn là một thách thức lớn dành cho các cầu thủ Việt kiều.

Nhưng từ trường hợp mới nhất của Viktor Lê, dù cánh cửa các đội tuyển rộng mở, tuy nhiên nhóm cầu thủ Việt kiều phải nỗ lực rất cao mới có thể được ông Kim Sang Sik lựa chọn

Không chỉ là chuyện hoà nhập, ngay cả những yếu tố ngoại cảnh như thời tiết cũng đang khiến các cầu thủ Việt kiều gặp hàng loạt thách thức. Chung Nguyen Do chẳng hạn, dù sở hữu nhiều tố chất kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt… nhưng tới lúc này vẫn chưa thể thích nghi khi khoác áo Ninh Bình.

Ví dụ khác với các cầu thủ Việt kiều gần đây được HLV Kim Sang Sik triệu tập khoác áo U23, U22 như Bùi Alex, Andrej An Khánh cũng không thể trụ lại vì khác biệt quá lớn từ triết lý bóng đá, ngôn ngữ, văn hoá sinh hoạt… của bóng đá Việt Nam.

Từ những ví dụ nói trên cho thấy việc chen chân vào đội hình U23 Việt Nam không chỉ dựa trên “mác” cầu thủ Việt kiều hay xuất thân từ môi trường đào tạo nước ngoài. Để chiếm suất thi đấu, tất cả phải chứng minh mình nổi bật hơn những đồng nghiệp trong nước từ thời lượng thi đấu tới khả năng chuyên môn.

Cánh cửa luôn mở, nhưng để bước qua, những Viktor Lê, Chung Nguyen Do, Brando Ly hay Vadim Nguyễn ngoài chuyên môn cần sự kiên nhẫn, khả năng hòa nhập và chứng minh giá trị lẫn sự kỳ vọng từ người hâm mộ.