Chiều 27/8, bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2026, sản phẩm máy bay không người lái (UAV) vận chuyển thiết bị y tế của Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa trở thành tâm điểm chú ý.

Trước giờ diễn ra hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu sản phẩm UAV được thiết kế chuyên biệt để vận chuyển máu và các sinh phẩm y tế phục vụ cấp cứu, điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu tham quan sản phẩm UAV. Ảnh: Lê Dương

Theo thông số kỹ thuật được giới thiệu, UAV có tải trọng tối đa 100kg, thiết kế cánh bằng và tầm bay thẳng tối đa 250km.

Giải pháp vận hành dựa trên kiến trúc 4 lớp, gồm thiết bị IoT, nền tảng dữ liệu và điều phối, ứng dụng người dùng và lớp vận chuyển không người lái.

Trong đó, các thiết bị IoT được gắn tại tủ trữ máu để theo dõi điều kiện bảo quản. Dữ liệu được đưa về trung tâm chỉ huy để phân tích, điều phối theo thời gian thực.

Các kỹ thuật đang lắp đặt sản phẩm UAV. Ảnh: Lê Dương

Hệ thống ứng dụng được tích hợp cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu, 42 bệnh viện thụ hưởng, phòng điều phối, đội vận hành bay và mạng lưới tình nguyện viên.

Theo đơn vị giới thiệu, việc kết hợp hệ thống dữ liệu với UAV tầm thấp giúp vận chuyển các túi máu cấp thiết, rút ngắn thời gian trong những trường hợp cần cấp cứu, đồng thời bảo đảm điều kiện bảo quản theo yêu cầu y tế.

Tại không gian trưng bày, nhiều doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu về giải pháp UAV này.

Sản phẩm UAV tải trọng tới 100kg, tầm bay thẳng tối đa 250km thu hút sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Lê Dương