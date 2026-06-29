Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Sở Y tế Hà Nội được giao phụ trách khu vực trưng bày, trình diễn các ứng dụng công nghệ số và y tế thông minh, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số của ngành Y tế thủ đô.

Đây là những sản phẩm tiêu biểu, phản ánh quá trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nổi bật tại khu vực trưng bày là mô hình hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), cho phép kết nối trực tuyến giữa các bệnh viện tuyến trên với các cơ sở y tế tuyến dưới, giúp các bác sĩ hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn và đưa ra phương án điều trị kịp thời đối với những ca bệnh khó.

Hệ thống tiến tới còn kiến tạo nền tảng kết nối với xe cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ tư vấn chuyên môn ngay trong quá trình vận chuyển người bệnh, góp phần tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” trong cấp cứu đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Hà Nội giới thiệu mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) trong vận chuyển máu, bệnh phẩm, mẫu xét nghiệm, thuốc và vật tư y tế.

Giải pháp góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai hoặc tại khu vực có điều kiện giao thông khó khăn; nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm khả năng đáp ứng cấp cứu, điều trị kịp thời và an toàn.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội tham quan mô hình máy bay không người lái ứng dụng trong y tế. Ảnh: Đức Minh

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, PGS. TS Đỗ Đình Tùng, đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm mô hình UAV cho biết, kể từ ngày triển khai thí điểm (20/12/2025) đến nay, bệnh viện đã tổ chức 10 đường bay từ đơn vị đi các tuyến dưới trong tổng số 11 điểm y tế được khảo sát, kết nối.

Đến nay đã thực hiện 26 chuyến bay, trong đó có 12 chuyến có mẫu bệnh phẩm, 100% thành công, không ghi nhận sự cố mất an toàn, mất mẫu hay rơi UAV.

“So sánh với hình thức vận chuyển đường bộ cho thấy mẫu bệnh phẩm vận chuyển bằng UAV đạt chất lượng tương đương, không ghi nhận hiện tượng vỡ hồng cầu, đông máu; các thông số xét nghiệm tương đồng”, PGS. TS Đỗ Đình Tùng thông tin.

Ngoài ra, các kết quả vận hành thực tế cũng cho thấy UAV vận hành ổn định trong điều kiện gió cấp 4-5. Thời gian vận chuyển mỗi tuyến trung bình khoảng 8-10 phút, rút ngắn đáng kể so với vận chuyển đường bộ, nhất là trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Ông Tùng nhấn mạnh, mô hình có khả năng triển khai bay hai chiều trên nhiều tuyến, phù hợp với yêu cầu kết nối giữa bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới trên địa bàn Hà Nội.

Mới đây, Điện Biên đã cấp phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế tầm thấp sử dụng UAV trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động thử nghiệm bao gồm vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, thuốc men, vật tư y tế, mẫu xét nghiệm và hàng hóa thiết yếu; hỗ trợ gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, giám sát sinh trưởng cây trồng và phát hiện sâu bệnh; khảo sát địa hình, xây dựng bản đồ số và mô hình địa hình số (DEM). Điện Biên đặt mục tiêu triển khai khoảng 6.000 chuyến bay UAV trong thời gian thử nghiệm, phấn đấu tỷ lệ chuyến bay an toàn đạt trên 99%.