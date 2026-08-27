Thông điệp này được nhấn mạnh tại CRIF Forum Vietnam 2026 diễn ra ngày 27/8 với chủ đề: “Thúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy”.

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, cùng thảo luận về vai trò của thông tin minh bạch trong đầu tư, tài chính, công nghệ, chuỗi cung ứng và phát triển doanh nghiệp.

Từ thu hút đầu tư đến củng cố nội lực doanh nghiệp

Trong nhiều năm, tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi sản xuất, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Khi bước vào giai đoạn phát triển mới, nền kinh tế đang hướng mạnh hơn tới nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và củng cố năng lực của doanh nghiệp trong nước.

Theo đó, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ được quyết định bởi chi phí hay năng lực sản xuất.

Tính minh bạch, uy tín và khả năng cung cấp thông tin đáng tin cậy ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm đối tác và tham gia các chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Minh Tú, Tổng Giám đốc CRIF D&B Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã có một hành trình tăng trưởng ấn tượng, trong khi cơ hội phía trước vẫn còn rất lớn.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế ngày càng phát triển và phức tạp, quyết định sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào chất lượng thông tin làm nền tảng.

Dữ liệu đáng tin cậy giúp doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà đầu tư đánh giá rủi ro, nhận diện cơ hội và đưa ra quyết định với mức độ tự tin cao hơn.

Theo ông, niềm tin đang trở thành một phần thiết yếu của nền tảng kinh tế, giúp dòng vốn lưu chuyển, doanh nghiệp thực hiện giao dịch và mở rộng hoạt động trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tú, Tổng Giám đốc CRIF D&B Việt Nam, cho rằng khi nền kinh tế ngày càng phát triển và phức tạp, quyết định sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào chất lượng thông tin làm nền tảng.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Marco Della Seta, Đại sứ Italia tại Việt Nam nhấn mạnh việc tiếp cận thông tin đáng tin cậy là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính và đưa ra quyết định đầu tư.

Theo ông, đối với các doanh nghiệp Italia đang hoạt động tại Việt Nam, dữ liệu minh bạch và khả năng đánh giá rủi ro là những yếu tố cốt lõi khi cân nhắc đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Đỗ Hòa, đại diện UK Export Finance cho rằng Việt Nam đang có nhiều cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng yếu tố thông tin minh bạch rất quan trọng cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Việt Nam có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm hàng hải khi có hệ thống cảng biển tốt.

Ông Will Ross, Dragon Capital Vietnam cho biết, Việt Nam nên trở thành điểm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Hiện Chính phủ Việt Nam đang đầu tư dài hạn, đầu tư hạ tầng, trong đó có trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Will Ross ví Việt Nam như tách cafe có rất nhiều vị để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, để tạo ra giá trị. Việt Nam cần phát huy các hương vị này đối với các nhà đầu tư.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính nhận định: “Trong nền kinh tế số, dữ liệu tin cậy đang trở thành một thước đo quan trọng về mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị”.

Ông Nguyễn Xuân Thọ cũng nhấn mạnh vai trò của tính minh bạch trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp.

Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể khuyến khích, sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trong nước và quốc tế nhằm xây dựng hệ sinh thái dữ liệu doanh nghiệp minh bạch, tin cậy và bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính nhận định, trong nền kinh tế số, dữ liệu tin cậy đang trở thành một thước đo quan trọng về mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp.

Minh bạch trở thành lợi thế cạnh tranh

Trong quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính và nâng cao sức hấp dẫn đối với nguồn vốn trong nước, quốc tế, Việt Nam sẽ ngày càng cần một hạ tầng dữ liệu hiện đại cùng các thể chế thị trường vững mạnh.

Một trong những thông điệp xuyên suốt tại diễn đàn là giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam không thể chỉ được đo bằng dòng vốn đầu tư hay sản lượng sản xuất.

Muốn tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam phải đồng thời nâng cao năng suất, năng lực số, chất lượng quản trị và khả năng chứng minh uy tín với ngân hàng, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác quốc tế.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy liên kết giữa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Khi yêu cầu của các tập đoàn quốc tế ngày càng cao, khả năng cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch và có thể kiểm chứng, sẽ trở thành một trong những điều kiện giúp doanh nghiệp Việt Nam bước vào những mắt xích có giá trị cao hơn.

Thông tin đáng tin cậy về doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp và các mối quan hệ thương mại giúp tổ chức tài chính tự tin hơn khi phân bổ nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn đối tác uy tín, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam chứng minh năng lực trước những thị trường lớn.

Đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, yêu cầu này càng rõ nét khi các tiêu chuẩn thương mại quốc tế liên tục thay đổi. Doanh nghiệp cần kiểm soát tốt hơn thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc hàng hóa, đối tác và các rủi ro xuyên suốt chuỗi giá trị.

Khi đó, minh bạch không còn đơn thuần là vấn đề tuân thủ hay yêu cầu trong vận hành nội bộ. Đây có thể trở thành yếu tố trực tiếp quyết định khả năng tiếp cận thị trường, nguồn vốn, thu hút đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh.

Dữ liệu đáng tin cậy là nền tảng cho AI

Sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra một yêu cầu mới đối với dữ liệu doanh nghiệp.

Khi AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định, chất lượng dữ liệu đầu vào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một hệ thống AI có thể đưa ra kết quả nhanh, nhưng tốc độ không đồng nghĩa với chất lượng nếu dữ liệu đầu vào không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc chưa được quản trị tốt.

Do đó, dữ liệu chất lượng cao, cơ chế quản trị phù hợp, tính minh bạch và sự giám sát của con người sẽ là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp ứng dụng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm.

Toạ đàm “Thúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy” quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về thu hút đầu tư nước ngoài.

Từ góc độ rộng hơn, CRIF Forum Vietnam 2026 cho thấy câu chuyện dữ liệu đang gắn với một chuyển dịch lớn của nền kinh tế Việt Nam: từ lợi thế sản xuất và xuất khẩu sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp, dữ liệu đáng tin cậy không chỉ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro trong từng giao dịch mà còn tạo dựng uy tín trên thị trường.

Đây có thể trở thành một loại “tài sản vô hình” giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, mở rộng quan hệ kinh doanh và từng bước nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi dữ liệu trở thành cơ sở để đánh giá mức độ tín nhiệm, doanh nghiệp minh bạch hơn sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực, còn một hệ sinh thái dữ liệu đáng tin cậy sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền kinh tế Việt Nam có năng suất và giá trị gia tăng cao hơn.