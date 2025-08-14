Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 trưng bày nhiều thiết bị kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH; thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ hiện đại tân tiến đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt có nhiều sản phẩm hiện đại "Made in VietNam".

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Bộ DJI Dock 3 và máy bay không người lái hiệu suất cao M4TD là sản phẩm mới nhất được Công ty 19-5 Bộ Công an giới thiệu. Bộ thiết bị được thiết kế cho các hoạt động quan trọng trong điều kiện khắc nghiệt, DJI Dock 3 có thể hoạt động và sạc liên tục ở nhiệt độ khắc nghiệt cao lên đến 50°C và thấp đến -30°C. Giá thành cả bộ được giới thiệu gần 1 tỷ đồng.

Thiết bị UAV chữa cháy trưng bày tại gian hàng của Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an được thiết kế chuyên biệt để dập lửa và hỗ trợ cứu hộ tại hiện trường cháy, hệ thống truyền hình ảnh theo thời gian thực giúp chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng, ứng cứu nhanh tại các khu vực ngõ hẹp, hỗ trợ vận chuyển vật tư cứu hỏa tại các địa bàn không có đường xe vào...

Kết hợp với hệ thống UAV giám sát – cảnh báo sớm, tạo thành chuỗi phản ứng PCCC khép kín, hỗ trợ khoanh vùng dựa trên dữ liệu nhiệt và mô phỏng AI.

Thiết bị hoạt động trong khoảng cách 20km, với thời gian từ 30-60 phút tuỳ tải trọng, mang ống bơm, mang thiết bị chữa cháy ở nhà cao tầng, trọng lượng tối đa 25kg.

Một loại UAV khác tên Hera đa nhiệm cũng do đơn vị trong nước là Công ty Real-time Robotics sản xuất, giá thành khoảng 40.000 USD. Với kích thước 57x36 cm bằng thép chịu lực, UAV có thể mang thiết bị cứu hộ, cứu nạn nặng hơn 30kg, tầm hoạt động 15km.

Nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Khánh Vân - Đội chữa cháy và cứu bạn cứu hộ Khu vực 11 tìm hiểu về chiếc mũ chữa cháy Drage HPS 700 đa năng được tích hợp với hệ thống kết nối mặt nạ.

Chiếc camera quét ảnh nhiệt có thể gắn trên mũ hoặc tháo rời ra giúp các chiến sĩ có thể linh động hơn. Khi nhiệt độ được nhận diện từ vùng nguy hiểm sẽ truyền về màn hình từ đó giúp các chiến sĩ nhanh chóng đưa ra phương án cứu nạn. Thời gian sử dụng lên đến 5 tiếng.

Nhiều thiết bị giám sát an toàn thông tin mạng cũng góp mặt tại triển lãm.

Hệ thống ứng dụng nền tảng AI giám sát thông minh với camera chụp ảnh mọi phương tiện đi qua, bao gồm biển số xe và ghế trước. Sau đó, AI phân tích hình ảnh, xác định khả năng xe đang vi phạm... Hiện tại hệ thống đã được ứng dụng trên nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Triển lãm phòng cháy, chữa cháy trưng bày hơn 400 thiết bị, sản phẩm từ 17 quốc gia: Anh, Australia, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Lithunia, Luxembourg, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Slovenia, Thụy Sĩ, Trung Quốc, UAE, Việt Nam)…

Bên trái là áo chống đạn Epik Rok V6 hiện đại từ Hàn Quốc.

Nhiều thiết bị thông minh tích hợp công nghệ giúp quản lý hệ thống điện nước, chìa khoá thông minh, hệ thống cảnh báo cháy nhanh trong nhà được giới thiệu. Nhiều người tham quan cũng thích thú và tò mò về các loại bình chữa cháy mini...

Các gian trưng bày thu hút đông đảo người tới tham quan, tìm hiểu sáng 14/8.

Tại triển lãm, người dân được trải nghiệm, thực hành sơ cứu băng bó, ép tim,... qua đó có thêm kiến thức, kỹ năng về an toàn PCCC và CNCH, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Em nhỏ hào hứng khi được vào vai người lính cứu hoả, tìm hiểu về công việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Triển lãm diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 16/8 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (KĐT Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Mỹ, TPHCM).