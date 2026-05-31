Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/5 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tấn công hàng loạt mục tiêu Ukraine dọc theo tiền tuyến.

"Chiến dịch tập kích do đơn vị UAV Rubicon thực hiện. Các mục tiêu đáng chú ý thuộc đối phương bị phá hủy bao gồm pháo tự hành M109, kho chứa UAV, các hệ thống robot mặt đất và nhiều thành phần của hệ thống liên lạc", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga tập kích pháo tự hành M109 và hàng loạt mục tiêu Ukraine. Video: Zvezda

Theo trang tin quân sự Army Recognition, M109 là pháo tự hành do hãng BAE Systems Platforms & Services, một công ty con của Tập đoàn BAE Systems thiết kế và đưa vào biên chế phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1963. Tính tới năm 2013, loại pháo này đã có tới 13 phiên bản nâng cấp khác nhau.

M109 nặng 24,07 tấn; chiều dài 9,12m tính cả nòng; rộng 3,15m; cao 3,28m và cần 6 binh sĩ để vận hành. Vũ khí chính của M109 là khẩu pháo dùng cỡ đạn 155mm theo tiêu chuẩn của khối quân sự NATO. Ngoài ra, xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm chuẩn NATO với cơ số 500 viên để đối phó với bộ binh đối phương.