Pyka, công ty có trụ sở tại Alameda (Mỹ) đang thử nghiệm mẫu máy bay không người lái (UAV) DropShip. Thiết bị này có thể vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa hoặc sơ tán thương binh trong các khu vực xung đột mà không gây rủi ro cho phi công hay các trang thiết bị hàng không trị giá hàng triệu USD.

Trong một bài đăng trên LinkedIn, Pyka cho biết DropShip có thể giải quyết nhiều thách thức về hậu cần tại các khu vực tranh chấp.

Hãng nhận định các nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi cảm biến lớn và thiết bị viễn thông từ trước đến nay thường phụ thuộc vào các hệ thống máy bay không người lái (UAS) thế hệ cũ trị giá 10-30 triệu USD.

Ngày nay, những máy bay này có thể bị vô hiệu hóa bởi các hệ thống có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Theo Pyka, quân đội Mỹ đang cần một nền tảng cung cấp năng lực tương đương các hệ thống lớn nhưng ở mức giá và khả năng mở rộng của các UAS chiến thuật cỡ nhỏ.

Hệ thống của Pyka cung cấp kết nối đảm bảo cho các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, hỗ trợ thương mại điện tử và mạng lưới phân phối khu vực.

DropShip tích hợp các tải trọng ISR (tình báo, giám sát, trinh sát) và hỗ trợ trạm chuyển tiếp liên lạc không phụ thuộc dạng sóng.

Pyka khẳng định DropShip có thể cất cánh và hạ cánh ở những nơi không có đường băng, chẳng hạn trên đường đất, sỏi đá hoặc các địa điểm khắc nghiệt khác.

Hệ thống cánh quạt điện độ ồn thấp hỗ trợ các phương thức tiếp cận tàng hình, giúp máy bay không người lái xâm nhập không phận đối phương mà không bị phát hiện.

Thiết bị cũng được sử dụng trong các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, giúp cung cấp hàng hóa cứu trợ thảm họa một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Drone này cung cấp hậu cần viễn chinh và năng lượng cho các hoạt động thực địa, đồng thời có thể mở rộng quy mô để hỗ trợ nỗ lực phục hồi từ xa.

Theo trang NextGen Defense, được trang bị hệ thống động cơ hybrid, DropShip có thể vận chuyển 227 kg hàng hóa trên quãng đường 1.609 km hoặc di chuyển hơn 5.632 km không tải.

Tháng 10/2025, Pyka đã được tổ chức AFWERX chọn tham gia chương trình Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ (SBIR) hướng trực tiếp đến Giai đoạn II (D2P2).

Dự án tập trung vào việc sử dụng nền tảng DropShip để giải quyết các thách thức của Bộ Không quân Mỹ (DAF).

(Theo Interesting Engineering, NextGen Defense)