Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22/12 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích các hệ thống vũ khí của Nga trên tiền tuyến. Thời gian và vị trí cụ thể của chiến dịch không được tiết lộ.

"Trong vòng 3 ngày, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn bảo vệ bờ biển số 39 đã phối hợp với Đơn vị UAV số 34 để tấn công 2 mục tiêu quan trọng của đối phương. Các đòn tấn công chính xác bằng UAV hạng nặng Vampire đã khiến xe phòng không Strela-10 và pháo cối tự hành 2S9 Nona-S của Nga bị phá hủy hoàn toàn", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine tập kích một xe phòng không Strela-10 và pháo cối tự hành 2S9 Nona-S của Nga. Video: Defense Express

9K35 Strela-10 (Strela trong tiếng Nga nghĩa là Mũi tên) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1976, với mục đích tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp đến trung bình như trực thăng.

Strela-10 có tổng trọng lượng 12,1 tấn, dài 6,45m, rộng 2,85m và cao 2,22m (3,96m khi trong trạng thái chiến đấu). Hệ thống này được trang bị tên lửa đất đối không 9M37 nặng 40kg, dài 2,19m, đường kính 0,12m. Tên lửa sử dụng đầu đạn phân mảnh với trọng lượng 3kg, được dẫn đường bằng hồng ngoại/quang học. Tốc độ tối đa khi bay của 9M37 là 550 m/s, với trần bay và tầm hoạt động lần lượt là 3,5km và 5km.

2S9 Nona-S là pháo cối tự hành ra mắt từ thời Liên Xô. Tầm bắn tối đa của Nona-S là gần 9km với đạn pháo thông thường và có thể lên đến 12,8km với đạn tăng tầm. Tầm bắn tối thiểu của 2S9 Nona-S là 1,7km với đạn pháo và 400m với đạn cối.