Đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên mạng xã hội cuối tuần qua cho thấy các UAV trinh sát của Kiev đã phát hiện vị trí quân Nga triển khai xe phòng không Buk-M2, có trị giá khoảng 45 triệu USD tại rìa của một khu rừng.

Khi kíp điều khiển xe Buk-M2 của Nga phát hiện UAV trinh sát của Ukraine bay ở tầm thấp và đang bám theo, họ đã cố cắt đuôi nhưng thất bại. Sau đó, một UAV cảm tử màu trắng bay đến và giáng đòn tấn công xe Buk-M2, khiến các quả tên lửa lắp trên hệ thống này cháy lớn.

UAV kích nổ tên lửa trên xe phòng không Buk-M2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/Mạng xã hội X

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, đơn vị thực hiện đòn phá hủy xe phòng không Buk-M2 trong đoạn video trên là Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 “Rừng Đen” của nước này. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm xảy ra vụ tập kích không được tiết lộ.