PGS.TS Trần Hà Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB trong buổi ra mắt chương trình

Chương trình Cử nhân Tài năng Công nghệ - AI for Business được định vị theo hướng đào tạo chuyên gia công nghệ có tư duy kinh doanh, kết hợp nền tảng khoa học máy tính với khả năng ứng dụng AI vào các lĩnh vực vận hành và phát triển doanh nghiệp.

Hiểu AI và biết chuyển hóa thành giá trị kinh doanh

Đại diện Trường Tài năng UEH.ISB (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) cho biết chuyên ngành AI for Business (Trí tuệ nhân tạo trong Kinh doanh), ngành Computer Science (Khoa học Máy tính) được xây dựng theo hướng nhấn vào sự kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ.

Sinh viên được trang bị kiến thức vững chắc về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình, hệ thống, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, đồng thời từng bước tiếp cận cách đưa công nghệ vào các bài toán thực tế.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở định hướng ứng dụng khi trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên. Thay vì chỉ học cách xây dựng mô hình hay tối ưu hệ thống trí tuệ nhân tạo, sinh viên còn được trang bị kiến thức để hiểu công nghệ có thể tạo ra giá trị như thế nào trong tiếp thị số, công nghệ tài chính, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng thông minh hay thương mại điện tử.

Chương trình được thiết kế với sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ các học phần năm nhất và xuyên suốt toàn bộ chương trình học, giúp sinh viên sớm tiếp cận với bối cảnh thực tế. Chương trình hướng đến đào tạo những người học có thể vừa làm chủ công nghệ, vừa hiểu được nhu cầu vận hành và phát triển của doanh nghiệp.

Những thí sinh có nền tảng tốt về Toán, Tin và tiếng Anh, có tư duy logic, đam mê lập trình và quan tâm đến các vấn đề thực tiễn sẽ rất phù hợp với chương trình. Các bạn cũng là nhóm sinh viên có mong muốn phát triển theo hướng liên ngành, tiến tới các vị trí chuyên gia hoặc quản lý trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Lộ trình 3,5 năm, tích hợp khoa học máy tính với kinh doanh và thực tiễn

Chương trình Cử nhân Tài năng AI for Business có tổng số 125 tín chỉ, được cấu trúc theo mô hình đào tạo tài năng dành cho học sinh giỏi, bao gồm các nhóm kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành, kiến thức chính trị, thực tập và dự án tốt nghiệp.

Các chuyên gia chia sẻ góc nhìn về nguồn nhân lực trong buổi ra mắt chương trình Cử nhân Tài năng Công nghệ - AI For Business

Ở giai đoạn đầu, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng như toán học cho công nghệ, nhập môn lập trình, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ, học máy, cùng các môn kinh tế, tiếp thị, kế toán tài chính, kỹ năng mềm, tâm lý học, khởi nghiệp, tư duy thiết kế và phát triển bền vững. Cấu trúc này giúp người học có nền tảng toàn diện ngay từ năm đầu về kỹ thuật, kinh doanh và tư duy sáng tạo.

Khối kiến thức cơ sở ngành gồm các học phần như thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đây là những nội dung cốt lõi giúp sinh viên xây dựng nền tảng vững chắc trước khi đi sâu vào chuyên ngành.

Ở phần chuyên ngành, chương trình dành phần lớn khối lượng tín chỉ cho các học phần chuyên sâu.

Ngoài các môn kỹ thuật như xác suất và phương pháp thống kê, đại số tuyến tính, lập trình hướng đối tượng, mạng máy tính và an ninh, thị giác máy tính, điện toán đám mây, học sâu, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và tác tử thông minh, sinh viên còn học các môn gắn trực tiếp với bối cảnh doanh nghiệp như phân tích kinh doanh, nguyên lý quản trị, tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ quy trình kinh doanh, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành, quản trị nhân sự và quản lý dự án công nghệ…

Ngoài ra, chương trình còn có các học phần tự chọn, giúp sinh viên linh hoạt định hướng chuyên môn theo sở thích và mục tiêu nghề nghiệp.

Sinh viên cũng được yêu cầu tham gia thực tập và thực hiện dự án tốt nghiệp. Nhờ vậy, người học tiếp cận môi trường thực tế, rèn luyện kỹ năng triển khai và hoàn thiện một sản phẩm hoặc giải pháp mang tính ứng dụng trước khi ra trường.

Về triển vọng nghề nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ và dữ liệu như phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, điện toán đám mây, tư vấn công nghệ, quản lý dự án công nghệ hoặc khởi nghiệp. Với nền tảng liên ngành, người học cũng có thể đảm nhiệm các vị trí đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và vận hành doanh nghiệp.

Hiện chương trình đã mở tuyển sinh khóa đầu tiên. Thông tin liên hệ gồm địa chỉ tại 17 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM; website tuyển sinh admissions.isb.edu.vn; hotline 0901 862 766, 0932 086 533; email admissions@isb.edu.vn

(Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)