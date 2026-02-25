Theo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương mở mới 10 ngành gắn với xu hướng phát triển, trong đó có nhóm ngành trọng tâm về kinh tế số, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương cho hay các ngành thuộc nhóm này phản ánh rõ định hướng của trường trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế số và quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, gồm: Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Khoa học dữ liệu (Chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh); Kinh tế số (Chương trình đào tạo Kinh tế số và Phân tích dữ liệu).

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, năm 2026, trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có 8 ngành/chương trình mới ngoài sư phạm gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế). Như vậy, trường sư phạm cũng mở ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu.

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại mở mới 6 chương trình đào tạo, trong đó 1 chương trình chuẩn, 3 chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và 2 chương trình song bằng quốc tế. Chương trình đào tạo chuẩn được mở mới là Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh). Nhà trường cho biết chương trình này nhằm đào tạo cử nhân có nền tảng kinh doanh vững chắc kết hợp năng lực ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như phân tích dữ liệu và ra quyết định, marketing số, tài chính - đầu tư, quản trị vận hành, chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và khởi nghiệp công nghệ.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại, cho hay nhà trường cũng đẩy mạnh ứng dụng AI nhằm nâng cao năng lực số cho người học trong kỷ nguyên số. Các chương trình đào tạo sẽ được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số và trải nghiệm thực tiễn; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, môi trường làm việc quốc tế và xu hướng của thị trường lao động 4.0.

Năm 2026, ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy, trong đó có 4 chương trình đào tạo mới gồm: Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu.

Năm nay, Trường ĐH Giao thông vận tải cũng mở thêm ngành Trí tuệ nhân tạo. Năm 2026, trường này tuyển sinh bằng 4 phương thức cho 6.660 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao; 70 chỉ tiêu chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Như vậy, năm nay trường tăng 340 chỉ tiêu so với năm 2025, trong đó cơ sở chính Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu, phân hiệu tăng 180 chỉ tiêu.

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điểm mới, nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào. Một trong những điều chỉnh đáng chú ý là thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất); thay vì không giới hạn như các năm trước. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, theo dõi kết quả thí sinh trúng tuyển thời gian qua, Bộ nhận thấy số trúng tuyển ở nguyện vọng 1 chiếm 35,1%; ở nguyện vọng dưới 10 chiếm 98,5%. Số thí sinh xét tuyển ở các đợt bổ sung chỉ chiếm hơn 1%. Do đó, việc đổi mới này góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xét tuyển, đồng thời đòi hỏi thí sinh phải tìm hiểu nghiêm túc hơn về ngành nghề đào tạo, xác định ngành học phù hợp với năng lực, sở trường.

Đối với các chương trình đào tạo giáo viên được nhà nước hỗ trợ ngân sách, theo đại diện Bộ GD-ĐT, thí sinh cần xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp thông qua việc đặt các nguyện vọng ưu tiên từ 1 đến 5. Việc này cũng làm giảm áp lực cho các trường sư phạm trong việc xác định chính xác số sinh viên nhập học và vị trí công tác sau khi tốt nghiệp.